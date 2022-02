Russland henter hjem personell fra Ukraina

Russiske myndigheter sier de har hentet hjem deler av personalet ved russiske diplomatiske stasjoner i Ukraina i frykt for ukrainske provokasjoner.

– Som følge av frykt for mulige provokasjoner fra regimet i Kiev eller andre land har vi bestemt oss for å optimalisere bemanningen ved russiske stasjoner i Ukraina, sier Maria Zakharova, talskvinne for russisk UD.

Uttalelsen ble gitt etter at medier stilte spørsmål om saken lørdag.

Samtidig avviser Russlands ambassade i Washington de amerikanske påstandene om at Russland planlegger å invadere Ukraina i løpet av de neste dagene.

– Unødig bekymring blir spredt i USA uten at det presenteres noen bevis for å støtte påstandene, sier Russlands ambassadør Antolij Antonov.

Han mener de amerikanske uttalelsene kun viser at USA har trappet opp propagandaen mot Russland.

(NTB)