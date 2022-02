Hus overtent – en mann er savnet

En mann er savnet etter en brann i et bolighus i Trofors i Nordland.

Saken oppdateres.

Like over klokka 11 fikk politiet melding om en boligbrann i Trofors, Nordland. Det var to tilfeldig forbipasserende som varslet.

Nødetatene som først ankommer stedet sier huset er overtent, opplyser politiet i Nordland ved 13.30-tiden.

– En person bosatt i huset er per nå savnet, da politiet så langt ikke har kommet i kontakt med vedkommende, tvitrer politiet.

Operasjonsleder Lars Halvorsen i Nordland politidistrikt bekrefter at det er én mann som er savnet.

– Vi har ikke kommet i kontakt med vedkommende som er bosatt på adressen, sier Halvorsen til TV 2.

Videre forteller han at det ikke er mulig å gjennomsøke huset.

– Det er ikke mulig gjennomsøke huset som er overtent. Brannvesenet jobber nå med slukking fra utsiden av huset, sier han.

Ifølge operasjonsleder er det ikke fare for spredning.