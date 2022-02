Lindvik tok OL-gull etter kjempehopp

Marius Lindvik leverte et strålende finalehopp i storbakken, og hoppet inn til OL-gull.

Det avgjørende hoppet endte på 140 meter. Ryoyu Kobayashi, som ledet etter 1. omgangen, hoppet to meter kortere, og dermed ble det gull til Lindvik i sin OL-debut. Karl Geiger tok OL-bronsen.

– Det er helt sinnssykt. Det er vanskelig å beskrive. Det er morsomt, sier Lindvik til TV 2.

– Hva tenkte du i det du landet?

– Da jeg skjønte at jeg hoppet godt over den grønne streken, var jeg så full av adrenalin og glede. Da var det så mye rus at det er vanskelig å beskrive, sier gullvinneren.

– Han har tatt meg såpass mange ganger nå. Jeg skulle ikke dra i håndbrekket. Så jeg bare kjørte på. Så klarte jeg faen meg å ta ham. Det er helt sykt, sier Lindvik til Discovery om å slå Kobayashi.

Dette var Norges første OL-gull i storbakke på 58 år. Toralf Engan var forrige mann som klarte det i Innsbruck i 1964.

– Det er sinnssykt morsomt. Man har jobbet for dette siden jeg startet med skihopping, og det er sinnssykt at jeg står her i dag og vinner OL-gull, sier Lindvik til TV 2.

– Det betyr ganske mye

– I dag var han flink. Jeg tenkte at det kom til å holde. Det er såpass tunge forhold, at når han hopper så langt med et så fint nedslag har jeg ikke sett noen før i vinter, sier Halvor Egner Granerud om Lindvik til TV 2.

– Jeg tror Kobayashi fikk med seg at det ble hoppet langt før han og jeg tror han vet hva Marius er kapabel til.

Umiddelbart etter Lindvik var nede på sletta løp Granerud bort til lagkameraten.

– Hva sa du til han?

– Dette holder. Nå blir du olympisk mester.

– Hva betyr det at det er 58 år siden forrige storbakke-gull i OL?

– Det betyr ganske mye, det. Det har vært et trått mesterskap til nå for vår del. Da er det rått å få til dette.

Halvor Egner Granerud var 9. plass før finaleomgangen, og hoppet seg opp med 135.5 meter. Det holdt til 8. plass.

– Det er dårlig, men jeg er fornøyd med prestasjonen. Det er sånn passe. Jeg er fornøyd med hovedmålet som var å kjøre fortere enn hittil. Da får det bare være at det ikke er godt nok til å kjempe om medaljene, og det er surt, sier Granerud.

– Da var jeg borte

– Det er vanskelig å sette ord på det. Jeg håper det betyr at det flotte miljøet vi har kan få fortsette å utvikle seg og at vi får med folk, sponsorer og andre videre, så vi kan utvikle hoppsporten og skape sånne øyeblikk også etter denne sesongen, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til TV 2. Som etter høstens bråk kan juble for første storbakke-gull til Norge siden 1964.

– Det er helt fantastisk. Jeg har ikke ord. Beklager. De hoppet kortere i 64 enn de gjorde liten bakke her. Det sier alt om utviklingen, sier han.

– Hva tenker du når Lindvik setter nedslaget?

– Da flatliner jeg, som de sier på hjertespråket. Da var jeg borte.

Da Kobayashi hoppet så han hvor det bar.

– Jeg tenker alltid det kan gå galt, så jeg venter til jeg ser poengsummen. Men jeg stod med en god følelse da jeg så lengden til Kobayashi og jeg så kompensasjonen hans. Da tenkte jeg «dette skal jo gå». Da måtte jeg ta meg i det at jeg innimellom har tenkt det før, og så gikk det.

– Mixedkonkurransen var en av de mørkeste dagene i hoppsportens historie. Dette er nok kanskje hoppsporten på sitt aller, aller beste og fineste. Når vi i tillegg får norsk seier er det helt fantastisk,

Fiasko for to nordmenn

Bare Lindvik og Granerud kom seg til finaleomgangen.

– Jeg flyr bra nedover og får et brukbart nedslag. Jeg er fornøyd, og jeg skal prøve å gi en fight til de andre, sa Lindvik til Discovery etter førsteomgangen.

Daniel André Tande hoppet bare til 120.2 poeng, noe som så vidt holdt han utenfor de 30 som kom til finaleomgangen. Det var bare 0.2 poeng unna Junshiro Kobayashi som tok den siste plassen.

– Jeg har ikke konkurrert på en måned, så det var litt forventet også, sier Tande til Discovery. Han ble som kjent koronasmittet før OL. Det gjorde også Johann André Forfang, men han rakk ikke OL.

Robert Johansson var hakk i hel på 32. plass med 119.3 poeng som dermed heller ikke holdt til et nytt hopp.

– I dag ga jeg alt og prøvde alt jeg kunne for å få orden på ting. Dessverre ville det seg ikke, sier han.

Japanske Ryoyu Kobayashi, som tok OL-gull i normalbakke, ledet etter 1. omgang. Lindvik var nummer to, Timi Zacj var tredjemann etter 2. omgang.

I normalbakken forrige helg skuffet det norske laget. Marius Lindvik ble beste nordmann på sjuendeplass. På programmet gjenstår laghopp.