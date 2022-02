Blir hetset for kjolen – men én kommentar trumfet de alle

I kveld skal fire artister kjempe om den aller siste finaleplassen i Melodi Grand Prix 2022. Én av disse er Kim Wigaard (33), som har mottatt hets i sosiale medier for MGP-antrekket sitt.

«Slutt å fjas. Menn er menn»

I kommentarfeltet er det flere som lar seg provosere over at Wigaard bruker kjole, og mener dette burde være forbeholdt damer.

Noen av kommentarene lyder som følger:

«En ting bør da kvinner få lov til å ha for oss selv, og det er kjolen. Tragisk! Veldig glad han røyk ut»

«En julehilsen til Kim Wigaard. De som er menn sminker seg ikke. Slutt å fjas. Menn er menn.»

«Hadde det ikke vært for kjolen»

God kveld Norge har fått tilsendt flere av de negative kommentaren som har kommet inn.

Til tross for omfanget og innholdet i disse, forteller Wigaard at han ikke tar dette personlig.

– Disse kommentarene er beviset på at vi må kjempe kampen videre for å hedre mangfold og trosse de standardiserte kjønnsrolleboksene, forteller han til God kveld Norge.

Fikk melding av tidligere Eurovision-vinner

Selv om han har mottatt en del negative kommentarer, fikk Wigaard en melding fra en tidligere Eurovision-vinner, som fikk alle de hatefulle kommentarene til å blekne.

I EKSTASE: Denne kommentaren fra den tidligere Eurovison-vinneren fikk Wigaard til å hoppe i taket. Foto: Skjermdump.

– Conchita har sendt melding og kommentert kjolen min. Hun sa at den var «stunning» og ønsket meg lykke til i kveld. Det var sykt stort. Jeg er i syvende himmel. Det hadde jeg faktisk ikke forventet, forteller Wigaard.

Conchita Wurst vant Eurovision i 2014 med låten «Rise Like a Phoenix», og med sitt lange mørke hår, skjegg og kjole tok artisten Europa med storm. Når hun refererer til seg selv som artist, bruker Conchita pronomenet «hun».

– Jeg tenker at det er helt sinnssykt. Jeg hadde aldri trodd at hun skulle kommentere. Altså vinneren av Eurovision kommenterer min kjole i MGP-Norge. Jeg hoppet i taket da jeg så at hun hadde sendt melding, forteller Wigaard.

– Finnes flere måter å være mann og kvinne på

33-åringen mener Conchita er et stort forbilde for mange, spesielt for LGBTQ+-miljøet.

– Vi trenger flere som viser at kjønnsrolleboksene ikke er satt. At det ikke er en måte å være mann på, eller en måte å være kvinne på. Det er veldig mange forskjellige måter, og alle har sin egen måte å uttrykke seg på, sier Wigaard.

EUROVISON-VINNER: Conchita vant Eurovision-finalen i 2014. Etter seieren døpte flere europeiske medier Wurst til «dronningen av Østerrike». Foto: NTB/Frank Augstein.

– Og det er jo et uttrykk hun har vært med å starte. Jeg synes det er helt rått, og vi trenger flere som viser det, forteller han videre.

Wigaard forteller at han ønsker å være et forbilde selv, og vise at menn kan gå i kjole og at kvinner kan gå i dress.

– Det er bare opp til deg selv hvordan du vil uttrykke deg, og det er ingenting som ikke er tillatt. Men én ting er sikkert: Vi trenger å se mer av det på skjerm, sånn at generasjonen som vokser opp nå kan føle seg trygg i seg selv, uansett hvordan de er eller hvordan de vil uttrykke seg, forteller han.

Denne artisten tror MGP-eksperten går videre

I kveld kjemper Wigaard om den aller siste finaleplassen i MGP mot Mari Bølla med låten «Your Loss», Maria Mohn med låten «Fly» og TrollfesT med låten «Dance Like a Pink Flamingo».

MGP-ekspert Anders M. Tangen forteller hvem han tror går videre til den norske finalen.

– Jeg tror faktisk Mari Bølla går videre. Hun har utrolig trygg tilstedeværelse på scenen, og den mest moderne låta i kveld. Og jeg tror mange savner litt «uptempo» i finalen. Da står valget mellom Trollfest og Mari, forteller Tangen til God kveld Norge.

– Trollfests rosa flamingoer kan bli litt i overkant for folk flest. Da står Mari igjen. Men, det er fortsatt åpent. Kim og Maria står sterkt hos blodfansen i alle fall, forteller han videre.