Fallet på stafetten må ikke bli en sovepute!

De norske langrennsjentene har ikke hatt enkle arbeidsforhold før stafetten. Koronasmitte i troppen rett før OL, vanskelige forhold i Beijing og dårlig form i løypa er ikke en optimal oppladning.

Med unntak av suverene Johaug har det vært lite å juble for. Kontrastene internt i langrennstroppen har vært store.

Hjemme sitter Heidi Weng, som selvsagt både kunne vært en medaljekandidat i individuelle renn og en forsterkning av stafettlaget.

TV 2S SPORTSKOMMENTATOR: Mina Finstad Berg. Foto: Erik Edland / TV 2

Derfor var det ingen overraskelse at det ikke ble noen norsk medalje på dagens stafett.

Selv om verdens beste kvinnelige skiløper er norsk, ligger det norske laget som helhet flere hakk bak de aller beste. Det er den harde realiteten akkurat nå.

Norge pleier ikke å samle på femteplasser, men mange vil likevel være unormalt fornøyd med dagens femteplass. Omstendighetene tatt i betraktning. Den store oppturen på dagens stafett var at unge lovende Fossesholm gikk en veldig god etappe.

Det er selvsagt positivt og viktig for hennes videre utvikling og motivasjon. I tillegg fikk Norge et fall allerede på første etappe, som blir en legitim unnskyldning for å ikke henge med i medaljekampen hele veien inn.

Det er lett å sitte og gruble på hvordan stafetten kunne ha blitt hvis Tiril Udnes Weng ikke hadde falt på et så kritisk punkt i sin etappe. Hva hadde skjedd hvis Johaug hadde vært litt nærmere teten da hun gikk ut på sin etappe? Ville hun da ha sendt Fossesholm ut i tetgruppen sammen med russerne og Tyskland?

Ville 20-åringen klart å holde unna? Ville Ragnhild Haga ha gått ut på ankeretappen sammen med russerne og Tyskland, og kanskje kjempet om sølvet?

GIKK SUPERETAPPE: Helene Marie Fossesholm. Foto: Fredrik Varfjell

Disse hypotetiske spørsmålene er det selvsagt umulig å svare på. Det er alltid spennende å diskutere hva som kunne ha skjedd, men vi har på ingen måte noen garanti for at Norge hadde tatt medalje uten fall. Nå må langrennsleiren passe seg for å bruke fallet som en sovepute. Et slikt fall er en god unnskyldning for å ikke ta medalje, men man bør ikke gå seg vill i “hva hvis” og “tenk om”.

Johaugs individuelle gull tidligere i OL og en stafett som "kunne" ha blitt medalje om man ikke hadde falt bør ikke gi langrennsleiren falsk trygghet. Det bør heller ikke skygge for den helt nødvendige diskusjonen man må ha om norsk kvinnelangrenn etter OL. Om man skal klare å videreføre arven etter Bjørgen og Johaug, må det tas grep. De diskusjonene kommer til å bli vanskelige, og de blir ikke noe lettere hvis man skjønnmaler situasjonen.

Hvis historien om denne stafetten kun blir at Norge var uheldige og falt fra en medalje, er det et dårlig utgangspunkt for en ærlig og høyst nødvendig debatt om ståa i norsk kvinnelangrenn.

Vi skal selvsagt ta med oss de oppturene vi kan få i et OL som har vært vanskelig for mange av de norske langrennsjentene.

Den største oppturen på dagens stafett var at Helene Marie Fossesholm fikk en god opplevelse på sin etappe. Hun kommer til å gå mange gode stafettetapper for Norge i årene fremover.

I dag fikk hun virkelig vist frem sine styrker, og hvor mye kraft bor i henne. Tiril Udnes Weng fortjener også et klapp på skuldra for måten hun løste sin etappe på. De skal selvsagt få lov til å glede seg over gode prestasjoner i løypa, selv om det ikke holdt til medalje.

Langrennsledelsens utfordring er at de må klare å bygge opp de utøverne de faktisk har med seg til OL samtidig som de er åpne og ærlige om de problemene norsk kvinnelangrenn står overfor i tiden som kommer. De må gi løperne sine all den moralske støtten og selvtilliten de kan få, samtidig som de ikke feier utfordringene under teppet eller tyr til bortforklaringer i møte med skuffende resultater.

Det er krevende å gjøre begge deler på en gang, men det er helt nødvendig at de klarer den balansegangen. Norsk kvinnelangrenn står ved et veiskille. Hvor veien går videre avhenger blant annet av at vi kaller en spade for en spade.