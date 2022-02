Lettet Bø: – Det ville plaget meg resten av livet

Det ble to medaljer til brødrene Bø på lørdagens skiskyting. Johannes Thingnes Bø tok gullet, men kanskje vel så imponerende var bronsen til storebror Tarjei Bø.

– Jeg har bare hatt én plan, og det har vært å lykkes i OL, sier Tarjei Bø til TV 2.

Det var nemlig 33-åringens første individuelle OL-medalje.

– Jeg har tenkt at jeg må ha en individuell OL-medalje, hvis ikke ville det plaget meg resten av livet.

Bø har stafettmedaljer fra tidligere olympiske leker i Vancouver (2010) og PyeongChang (2018). Forrige helg ble det gull på mixed stafett. Individuelt har det ikke lykkes - frem til nå.

– Jeg er god nok, og gjør mye gode løp. Jeg lurte på om det aldri skulle være kant inn. Den olympiske historien min, har plaget meg og gitt meg klump i magen. Den omstillingen jeg har gjort etter 20-kilometeren... Jeg var veldig lei og lengre nede enn mange har trodd. Jeg var bevisst på at jeg skulle få lov å være skuffet i to døgn, før jeg skulle opp igjen til sprinten. Den omstillingen er jeg veldig fornøyd med.

Samtidig bekrefter Bø at dette ikke blir hans siste sesong.

Gratuleres av konkurrenter

Både fra lagkamerater og konkurrenter har det vanket gratulasjoner. Mange har unnet han medaljer.

– Jeg har følt masse kjærlighet fra laget og mange konkurrenter, som sier at det var fortjent. Det har jeg følte på selv. Etter 20-kilometeren lurte jeg på om det aldri skulle lykkes, sier Bø.

STOR NORSK DAG: Det norske laget kunne juble etter to medaljer på sprinten. Foto: Kirsty Wigglesworth

Lagkameratene er veldig glad på Tarjei Bøs vegne. Sturla Holm Lægreid ble nummer sju, men unner Bø medaljen.

– Tarjei har vært så god i så mange år, uten å lykkes ordentlig i OL. Det er veldig gøy å se og veldig inspirerende at han lykkes, sier Lægreid.

Sebastian Samuelsson kom på en bitter femteplassen, men er likevel glad på Tarjei Bøs vegne.

– Det morsomste er Tarjei Bø, som tar bronsen i dag. Det er en av de mest fortjente OL-medaljen på veldig lenge. Han har tilhørt verdenstoppen i mange år, og det er veldig fortjent at han tar den, selv om jeg gjerne ville hatt den selv. Det har jeg også sagt til ham, sier Sebastian Samuelsson til TV 2.

Nyhetene: Gull til Thingnes Bø

– De fortjener det

Flere av skiskytterne unner både Tarjei og lillebror Johannes OL-medaljene.

Vetle Sjåstad Christiansen, som bommet tre skudd og ble nummer 20, ville helst rose brødrene Bø etter sprinten.

– Den dominerende følelsen er gleden over lagkameratenes suksess. Vi må legge bort det voldsomme egoet vårt på slike dager som i dag. Jeg fikk en liten tur innom Winners Lounge, for å gi brødrene en klem. Da kom tårene selv for meg, som gjorde en dårlig prestasjon i dag. Det driter jeg i når de gjør det så bra, sier Vetle Sjåstad Christiansen til TV 2.

Også franske Émilien Jacqueliin bruker store ord når han omtaler medaljevinnerne fra Stryn.

– Jeg er glad på deres vegne. De fortjener det. Begge brødrene er fantastiske skiskyttere og mennesker. Jeg har vokst opp med dem, og nyter hvordan de trener og konkurrerer. Jeg prøver i større grad å ta etter dem enn Fourcade og Fillon Maillet, sier Jacquelin til TV 2.