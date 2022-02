Bekreftet: Mia Stevn (22) er funnet død

Den danske 22-åringen har vært savnet siden natt til søndag. Hun ble sist sett da hun gikk inn en svart bil etter en bytur i Aalborg, natt til søndag.

Torsdag kveld undersøkte politiet et skogsområde i nærheten av Dronninglund, og de fant da deler av et menneske. Teorien har vært at dette var savnede Mia Stevn, men bekreftelsen kom først lørdag.

– Mia er identifisert via rettsmedisinske undersøkelser, skriver politiet i Nordjylland i en pressemelding.

ØNSKER TIPS: Politiet ønsker tips om en svart Golf som er observert i dette området. Foto: Politiet i Nordjylland.

Politiets undersøkelser i Dronninglund Storskov fortsetter, men de regner med å fullføre arbeidet lørdag.

– Det pårørende er underrettet, skriver politiet, og sier de ikke har ytterligere kommentar til pressen i saken, som de omtaler som tragisk.

Onsdag ble to menn pågrepet og siktet for drap. Den ene av mennene ble torsdag løslatt, men er fortsatt siktet for drap.



– Dette er en meget, meget alvorlig sak. Jeg kan ikke huske sist vi hadde en lignende sak hvor en kvinne blir plukket opp på gaten, og senere blir drept, sa en tydelig preget visepolitiinspektør fredag.



Politiet ber om tips i saken, og har offentliggjort bilder av en bil tilsvarende den som ble observert i Aalborg, samt et kart over de siste observasjonene av bilen.