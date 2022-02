Derfor var Piqués utspill provoserende for byrivalen

Se Espanyol-Barcelona på TV 2 Sport Premium 1 og Play søndag fra kl. 20.30!

RCD Espanyol-FC Barcelona er det mest spilte lokalderbyet i LaLigas historie. Lenge var det også det nærmeste derbyet i den spanske toppdivisjonen, da de to lagenes arenaer i 34 år kun var 15 minutters gangavstand fra hverandre.

Ettersom det alltid har vært et veldig ensidig derby på banen, har rivaliseringen mellom de to klubbene historisk sett handlet om hvem som egentlig er det mest lokale laget i Barcelona.

– Vi er veldig glade, vi visste at det ville bli vanskelig, alltid når Espanyol de Cornellà kommer hit stenger de ned. Det er alltid spesielt å spille mot Espanyol de Cornellà. Verken vi eller Espanyol de Cornellà er fornøyd med dommerinnsatsen.

Det er mixed zone på Camp Nou 2018, Barcelona har nettopp slått Espanyol ut av Copa del Rey og Gerard Piqué er mildt sagt i et provoserende humør.

– Hvorfor kaller du dem Espanyol de Cornellà?, spør en journalist.

– Fordi de kommer fra Cornellà, ikke sant?, svarer en fornøyd Piqué.

I 2009 flyttet Espanyol til deres nåværende hjemmearena, RCDE Stadium, som ligger like utenfor Barcelona i Cornellà.

Piqué, som mange Barcelona-supportere liker å gjøre, påpeker at byens andre LaLiga-lag ikke lenger er basert i Barcelona.

LOKAL: Gerard Piqué er Barcelona-gutt, og vet bedre enn de fleste hva det lokale derbyet betyr. Foto: PAU BARRENA

I dag ser de fleste på FC Barcelona som det mer lokale laget av de to, ikke minst ettersom klubben har blitt et sterkt symbol for Catalonia.

Det ikke alle vet er at Espanyol en gang ble grunnlagt blant annet fordi FC Barcelona ikke var lokalt nok.

I 1899 grunnla sveitseren Hans Gamper FC Barcelona sammen med elleve andre menn fra Sveits, Tyskland, England og Catalonia. I løpet av de første årene av klubbens eksistens var også Barcelonas lag dominert av utlånte spillere.

I 1900 valgte en gruppe universitetsstudenter i Barcelona å opprette en ny fotballklubb med kun lokale medlemmer.

Sociedad Española de Foot-Ball antas å være den første spanske fotballklubben som kun ble grunnlagt av spanjolene.

Ett år etter at klubben ble stiftet, ble det besluttet å endre navnet til kun Español. På den tiden var det allerede et lag som het Catalá og et annet med navnet Hispania.

Fra begynnelsen spilte Español i gule trøyer og klubbemblemet var gult og rødt, akkurat som både det spanske og det katalanske flagget.

I 1910 valgte de imidlertid å endre farger til blått og hvitt både på kampdraktene og i emblemet – hentet fra fargene på Roger de Laurias skjold, en hyllest til admiralen som var en av kongeriket Aragóns beskyttere.

«De lokale» mot «utlendingene»

FC Barcelona ble sett på som laget av utlendinger, mens Español var de lokales lag. Det er imidlertid et syn som har endret seg gjennom årene.

På 1920-tallet var ikke Barcelonas lag lenger full av utlendinger, men tok i stedet over det lokale talentet. Og allerede i 1912 hadde Español, som mange andre spanske klubber, bedt om og mottatt tittelen «Real» fra kong Alfonso XIII – det første skrittet mot at Español gjennom historien skulle bli sett på som en sterk kontrast til katalanske FC Barcelona.

Både sportslig og økonomisk vokste FC Barcelona raskt bort fra Español. Faktisk så mye at da Barça flyttet inn på Camp Nou fordi deres gamle arena, Les Corts, ble foreldet, prøvde Español å kjøpe den.

Klubbens daværende president Vilà Reyes presenterte tilbudet sitt til Barcelona-president Llaudet under en direkte TV-sending på TVE, men til tross for at Barcelona hadde stor gjeld på den tiden, hadde Llaudet ingen interesse for å selge arenaen til rivalen. I stedet ble Les Corts revet og tomten solgt for å bygge hus på.

DERBY: Lokaloppgjøret Espanyol - Barcelona har dype historiske røtter. Foto: ALBERT GEA

Med årene ble også Español mer og mer knyttet til Real Madrid. Madridistaene som bodde i Barcelona ble ofte sett på Españols hjemmearena, Sarrià, og klubbene hadde en felles rival i FC Barcelona. For Barça-fansen var det nok et bevis på Espanyols utenlandske kall.

I løpet av denne tiden, til Espanyol-supporternes store frustrasjon, ble Sarrià kjent som «Lille Bernabéu» i spanske medier.

Da arenaen ble revet i 1997, dekket den spanske avisen AS sin forside med ordene «Adiós al pequeño Bernabeu», noe som førte til mange og svært sinte lesereposter fra Espanyol-fans.

I 1995 gjorde klubben et forsøk på å endre bildet malt av Español som en klubb uten store lokalforankringer, da den offisielt endret navn fra Real Club Deportivo Español til Reial Club Sportiu Espanyol de Barcelona.

Ikke bare ble det endret fra spansk til katalansk, men også lagt til «fra Barcelona», for å understreke at de er det de alltid ønsket å være og alltid har vært – et lag fra Barcelona.

Når Gerard Piqué sier «Espanyol de Cornellà», så vet han nøyaktig hva han gjør og hvor provoserende det er for en klubb som i det meste av sin eksistens har ønsket å være det lokale laget fra Barcelona.

– Nærmere enn på mange år

TV 2s LaLiga-ekspert Guillem Balagué er klar på at det ligger mye prestisje i derbyet for spillerne som er vokst opp i Catalonia.

– De som har gått gjennom rekkene – Sergi Roberto, Gavi eller Melendo for Espanyol – anser oppgjøret som større enn noen andre, og det betyr mer for dem å vinne, sier han.

TV 2-EKSPERT: Guillem Balagué. Foto: Olof Andersson

Balagué mener at årets derby er mer spesielt enn det har vært på lang tid.

– Historisk sett har oppgjøret vært mer viktig for Espanyol enn for Barcelona. Espanyol ser på Barcelona som fienden, mens Barcelona har andre fiender, som Real Madrid og Bayern München. Men i år befinner vi oss i en situasjon der Barcelona er nærmere Espanyol enn de har vært på mange år. Det blir en spesiell kamp, sier den spanske journalisten.

Espanyol er elleve poeng bak Barcelona i LaLiga med én kamp mer spilt.

