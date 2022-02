Før sjokket stilte treneren ett viktig spørsmål

Herrestafetten i olympiske leker er en tradisjonssterk norsk gren. De siste 30 årene har Norge vunnet halvparten av de olympiske stafettene, og målet er naturlig nok å gjøre det også i Beijing 2022.

Selv om laget er svekket noe av Simen Hegstad Krügers frafall, er forventningene til herrene større enn det var til jentene.

Det ene usikkerhetsmomentet var hvem som skulle få de to klassisketappene. I Hegstad Krügers fravær var Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo rimelig selvsagte på de to fristil-etappene, mens klassisketappene stod mellom Pål Golberg, Erik Valnes og Emil Iversen.

Sistnevnte er blitt vraket fra mesterskapets to første distanser og skapte sjokkbølger med sitt nådeløse oppgjør med skiledelsen etter skuffelsen over ikke å få gå 15 kilometer klassisk.

Derfor er det noe overraskende at Iversen får tillit på den første etappen.

– Jeg tror Emil er i bra fysisk form og har bra med erfaring fra klassisketapper på stafett. Jeg gleder meg til å se ham gå, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til TV 2.

– Var det noen betenkeligheter ved å la ham gå?

– Jeg spurte ham rett ut, for det har stormet litt de siste dagene. En ting er om han er fysisk klar, det er jeg helt sikker på at han er, men han har bekreftet at topplokket virket bra. Han hadde en fin og god økt her i dag. De gikk og pustet bittelitt og lekte seg litt. Det lover veldig bra.

Golberg, som skal veksle med Iversen, var i etterkant av sjokkintervjuet ute og var mer enn kritisk til tidspunktet.

Myhr Nossum vil ikke høre snakk om at det er noe splittelse i laget.

TILBAKE: Her går Emil Iversen (bakerst) med Johannes Høsflot Klæbo på en treningsøkt tidligere i mesterskapet. Foto: Fredrik Varfjell

– Kortene stokkes litt om

Fredag ble store deler av dagen brukt til samtaler om situasjonen, og de hevder hardnakket at opplevelsen er at det har hjulpet.

– Vi har pratet og tullet sammen. I dag satt hele gjengen samlet og så skiskyting sammen og heiet. Der blir det jo gull, så stemningen er god. Det tror jeg er bra, sier Myhr Nossum.

Han forventer en tøff dag i morgen, og kaller det den viktigste dagen i OL.

Men det er ikke bare Iversen som er usikkerhetsmomentet. Det er nemlig meldt et skikkelig væromslag. Lørdag snødde det litt i morgentimene. Søndag blir det trolig helt andre forhold med mer snø.

– Det ser jo ut som det blir et jævlig vær, så det blir jo spennende, sier Pål Golberg.

Det har han helt rett i. Værmeldingen for Zhangjiakou, byen 20 mil nordvest for Beijing der langrennsøvelsene i OL holdes, viser -5 grader, kraftig snøfall og heftig vind søndag.

FINE FORHOLD: Therese Johaug og co. gikk stafetten i solskinn. Søndag er det ventet helt andre forhold for gutta. Foto: Fredrik Varfjell

Akkurat når langrennsgutta skal gå stafett.

Det kan forandre spillereglene etter at de to første ukene i Zhangjiakou har vært preget av sol, kulde og av og til vind.

– Det blir jo en ekstra x-faktor om hvem som treffer med skia. Nå har vi hatt ganske stabile forhold her den siste uka, og det føret tror jeg de fleste kan smøre på. Men så kommer det snøvær nå, og det er ikke så mange nasjoner som har gått skirenn i Kina før og snøen her er ikke lik som snøen hjemme. Det blir spennende å se hvem som treffer på skia, det kommer garantert til å være noen som bommer totalt. Det tror jeg, sier Hans Christer Holund.

Myhr Nossum stemmer i:

– Det er potensial for ordentlig snøstorm. Men vi skal ha fire gutter i kondomdress utpå der uansett. Vi ble kalt pyser i Ruka, men vi skal prøve og vise at vi kan være ute i litt vinter.

– Vi er jo egentlig sånne godværsløpere. Vi fikk det mot oss borte i Ruka, da vi stod over, at vi er noen puslinger hele gjengen. VI får stå opp og se an været i morgen, men jeg går ut fra at vi stiller lag, spøker landslagstreneren.

Selv om han ikke vil uttale seg spesielt om smurning, er det klart at en radikal endring i forholdene vil kunne føre til at sjansen for smørebom blir større enn den har vært frem til nå.

– Det er ikke noe tvil om at kortene stokkes litt om på grunn av været. Frem til nå har det vært veldig forutsigbart, men nå får man en ny variabel inn i det.

Han vil ikke spå utfallet, men sier klart:

– Vi skal være klare til å yte vårt beste. Gjør vi det, så blir vi tøffe å hamle opp med.