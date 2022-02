Thingnes Bø vant OL-gull – bronse til storebror Bø

Se brødrene Bø sikre OL-medaljene øverst!

Lørdag jaktet Johannes Thingnes Bø sin tredje strake OL-medalje i Beijing etter gull på mixed stafett og bronse på normaldistansen.

På lørdagens 10 kilometer sprint var stryningen blant de aller største favorittene. Der innfridde han til gangs.

Med ni av ti treff og en superprestasjon i sporet, sikret Thingnes Bø et nytt OL-gull.

– Først og fremst er jeg utrolig glad på Tarjei sine vegne. For min egen del, så var det et ekstremt bra løp. Jeg hadde en perfekt «raceplan». Jeg skjønte at i dag har jeg bare dagen. Jeg hadde fantastisk gode ski. Det skal ikke være mulig i den snøen her, sier Thingnes Bø til Discovery.

GULL: Johannes Thingnes Bø var klart best og vant OL-sprinten i skiskyting. Foto: Heiko Junge

For det skulle nemlig bli mer medaljejubel for Norge, Stryn og brødrene Bø.

Tarjei Bø imponerte også stort og gikk i mål inn som nummer tre, selv med bom på stående skyting. Storebrors enorme sisterunde sikret bronsen, i det som er hans siste OL.

– Det er et eventyr. Du kunne skrevet bok, men du kan ikke skrive en så bra historie som denne dagen her. Å stå sammen med Johannes har jeg gjort i VM, men nå har vi gjort det i OL, sier Bø til Discovery.

På normaldistansen var Bø ett skudd fra medalje. Da ble det bom. Etter alle nedturene smakte den første individuelle OL-medaljen ekstra godt, forklarer bronsevinneren.

Tårevåt hyllest

Vetle Sjåstad Christiansen, som bommet tre skudd og ble nummer 20, ville helst rose brødrene Bø etter sprinten.

– Den dominerende følelsen er gleden over lagkameratenes suksess. Vi må legge bort det voldsomme egoet vårt på slike dager som i dag. Jeg fikk en liten tur innom Winners Lounge, for å gi brødrene en klem. Da kom tårene selv for meg, som gjorde en dårlig prestasjon i dag. Det driter jeg i når de gjør det så bra, sier Vetle Sjåstad Christiansen til TV 2.

JUBEL: Tarjei Bø kunne juble for bronse på lørdagens OL-sprint. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Sturla Holm Lægreid ble nummer sju med to bom og føyer seg i rekken av gratulanter.

– Det blir nok litt feiring i kveld. Vi skal i hvert fall ha på oss dress i kveld. Vi feirer når vi kan, sier Holm Lægreid til TV 2, og roser den eldste Bø-broren, som søndag tok sin første individuelle OL-medalje.

Også franske Émilien Jacqueliin bruker store ord når han omtaler medaljevinnerne fra Stryn.

– Jeg er glad på deres vegne. De fortjener det. Begge brødrene er fantastiske skiskyttere og mennesker. Jeg har vokst opp med dem, og nyter hvordan de trener og konkurrerer. Jeg prøver i større grad å ta etter dem enn Fourcade og Fillon Maillet, sier Jacquelin til TV 2.

FULLT HUS: På liggende skyting, der Thingnes Bø har trøblet, leverte han en knallsterk serie med treff på fem av fem skudd. Foto: JEWEL SAMAD

Ni av ti for brødrene Bø

Thingnes Bø gikk ut som nummer 16, og åpnet knallhardt i sporet velkjent stil. På liggende skyting, som har vært trøblete for Thingnes Bø denne sesongen, ble det fem av fem treff.

På stående ble det én bom og ekstrarunde, men med en voldsom langrennsfart var gullet likevel innen rekkevidde.

Quintin Fillon Maillet, en av de fremste konkurrentene, bommet også på stående, og dermed endte franskmannen 25,5 sekunder bak Thingnes Bø i mål.

Tarjei Bø skjøt også plettfritt på liggende, og skjøt én bom på stående. Han klarte akkurat å slå russiske Aleksandar Tsvetkov i mål, med 1,7 sekunder. Det holdt til bronse.

