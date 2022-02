Hylgråt i målområdet etter fiaskoetappe

Frida Karlsson var sønderknust etter en svak stafettetappe. Heldigvis endte det godt for 22-åringen med svensk OL-bronse.

I forkant av OL var Frida Karlsson sett på som én av Therese Johaugs største konkurrenter.

Men de olympiske vinterlekene har langt fra gått etter planen for den svenske yndlingen.

Frida Karlsson gikk Sveriges tredjeetappe på langrennsstafetten i OL. Da 22-åringen gikk ut var Sverige 25 sekunder bak Tyskland på en fjerdeplass.

Fem kilometer senere sendte hun Jonna Sundling ut 35 sekunder bak tyskerne. I tillegg gikk både Finland og Norge ifra.

I målområdet hylgråt Karlsson, tydlig sødnerknust etter en ny skuffelse. Heldigvis for henne gikk Jonna Sundling bra på sisteetappen og sikret OL-bronse. Det er den første olympiske medaljen for Karlsson.

Hos svenske medier er dommen over Karlsson nådeløs.

– Det er mer eller mindre en kollaps, sier svenske Discoverys-ekspert Peter Larsson.

– Frida Karlsson har ikke formen. Sånn er det. Det kan vi slå fast igjen, skriver Expressen-reporter Anders Borgström.

– Vi håpet en gang for alle at Frida Karlsson skulle finne formen, skriver han.

Hun får støtte i den norske langrennsleiren.

– Alle vet at Frida har mer inne enn dette. Hun var god form før jul, og muligens litt for god form da. Det er lett å være etterpåklok. Er det noe man vet, så er det at Frida kommer sterkere tilbake, sier Helene Marie Fossesholm om sin svenske konkurrent.



– Jeg så at hun var glad for medalje, men litt nedstemt i målområdet, sier hun.



På 10 kilometeren torsdag kom Karlsson 1,21 minutter bak gullvinner Therese Johaug og endte på 22.plass. Etter målgang var hun tydelig utslitt.

På åpningsdistansen 15 kilometer med skibytte kom Karlsson på femteplass.