Norge endte på femteplass på stafetten. Les mer om det her!

Bare noen kilometer ut på første etappe av kvinnestafetten i langrenn falt Tiril Udnes Weng.

Se det dramatiske fallet i videovinduet øverst!

Den latviske løperen Patrīcija Eiduka kjørte over på bakskiene til Udnes Weng, og dermed gikk 25-åringen i bakken i et kritisk punkt like før en motbakke.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg kommer ikke på noen ord som kan beskrive det. Det suger så jævlig, at jeg vet ikke..., sier en skuffet Udnes Weng til TV 2.

Etter bare 3.5 kilometer var Norge nede på 8. plass og 25 sekunder bak. Et gullhåp som på forhånd var tynt var dermed nærmest helt utelukket.

– Jeg tror ikke jeg hadde trynet hvis ingen hadde vært bak meg... Men ja. Det er tett i felt og det er sånn som skjer. Hun beklaget seg, og jeg er ikke sur på hun, nei.

– Hun kom og var lei seg. Det er like ille for hun som det er for meg. Det er ikke vits å gå og være sur på noen her, sier Udnes Wng.

Eiduka bekrefter at hun beklaget seg etter målgang til Udnes Weng.

– Jeg vil si unnskyld. Jeg er lei meg på både min og hennes vegne, sier latviske Eiduka til mediene etter hun kom i mål.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Det er vanskelig å si nå, for jeg har ikke sett det på video. Kanskje det var noen små feil som førte til fallet, sier Eiduka til TV 2.

– Det er i kategorien "sånn som skjer" i fellesstarter. Ren og skjær uflaks. De kommer litt for tett innpå hverandre når det samler seg i slutten av utforkjøringen, og da blir det ofte sånn. Jeg syns Tiril løser resten av etappen fint, sier TV 2-ekspert Petter S. Skinstad.

Tiril Udnes Weng sendte Therese Johaug ut på andreetappen på 8. plass, 27. 1 sekunder bak. Langresnnsdronningen fikk en tøff jobb med å ta igjen teten.

– Uhell kan jo skje i stafett. Når vi går så mange tett sammen så... Jeg vet jo at alt kan jo skje og det skjer. Plutselig kan stafetten snu også. Jeg prøvde bare å gjøre det beste ut av mulighetene mine.