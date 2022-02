Iversen på stafettlaget: – Ledelsen overrasker med dette uttaket

Emil Iversen fått plass på Norges lag i morgendagens OL-stafett sammen med Pål Golberg, Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo.

Det har vært en trøblete sesong for Emil Iversen, hvor resultatene har uteblitt. Nå får han altså gå OL-stafetten.

– Det er en kombinasjon av at Emil er i bra fysisk form og har god erfaring. Jeg gleder meg til å se Emil i aksjon, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Norges stafettlag Etappe 1 - Emil Iversen Etappe 2 - Pål Golberg Etappe 3 - Hans Christer Holund Etappe 4 - Johannes Klæbo

– Landslagsledelsen overrasker med dette uttaket, men likevel er det ingen veldig stor overraskelse, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Petter Northug tror vi får se en god side av Iversen.

– Nå får han muligheten til å revansjere seg og vise at ting har vært feil, Jeg tror Iversen er i form når han går ut og melder så kvast som han gjør. Han har lyst til å gå skirenn, og det er positivt. Men akkurat nå er vi litt spente på hvor vi har Emil, sier Northug.

TV 2-eksperten er klar på at Iversen må takle et enormt forventningspress.

– Det er et stort press på det norske herrelaget. Det er kun gull som er godt nok. Jeg har vært med å ta sølv. Det er et nederlag og en skuffelse. Det kreves gull, og det er kun det som er godt nok. Sølv er en skandale. Det er ikke det vi skal ha, og det er et press man må leve med på det norske laget, sier Northug.

Iversen er inne på bekostning av Erik Valnes. Det overrasker Skinstad.

– Erik Valnes har dessverre ikke vært i nærheten av sitt beste nivå så langt i OL, så jeg skjønner at ledelsen fikk litt å tenke på etter 15-kilometeren, selv om jeg trodde Valnes ville få sjansen likevel.

– Storm i et vannglass

Iversen ble vraket til 15 kilometeren fredag, og reagerte knallhardt. Han påsto at plassen var lovet.

– At jeg blir vraket, det er ikke så sykt. Men prosessen og veien til uttaket... Det er klart... Det har for meg vært ganske skremmende, vanskelig å forholde seg til og det drøyeste jeg har opplevd. Jeg føler jeg har blitt dolket i ryggen, sa Iversen til NRK.

Langrennssjef Espen Bjervig sier til TV 2 at Emil Iversen går den første etappen fordi han er den beste Norge har til den etappen.

Han sier Iversens uttalelser i forkant av uttaket, ikke legger ekstra press på Iversen.

– Det er ingen av oss som legger ekstra press på ham. Vi vet hva Emil er god for, og jeg er sikker på at han kommer til å gjøre en god etappe, sier Bjervig.

Han ler av det han mener er et konstruert bråk rundt uttaket.

– Det bråket, er det media som har skapt. Vi har sittet og ledd av det. Det er storm i vannglass, som enkelte kommentatorer har klart å skape.

– Samarbeidet mellom trenerne fungerer slik det gjorde i går, i forrige uke og i månedene før det igjen. Vi fungerer godt sammen. Så kan det være enkeltsaker vi er uenige om, men det handler om sak og ikke person. Det har ikke vært noen store diskusjoner, men det er alltid vurderingen frem og tilbake. Vi har landet på det laget vi er best, sier Bjervig bestemt.

– Vil få kjeft nesten uansett

– For Norges del får vi håpe at Iversen har en god dag og at skuffelsen etter vrakingen på 15-kilometeren ikke har påvirket forberedelsene til stafetten, sier Skinstad.

Han tror langrennsledelsen kritiseres uansett hvordan det vil gå søndag.

– Ledelsen tar ut det laget de mener er best, men er i den posisjonen at de vil få kjeft nesten uansett hva de gjør. Går Iversen fort vil de kritiseres for uttaket til 15-kilometeren, og går han dårlig vil de slaktes for stafettuttaket. Å være norsk landslagstrener er en mildt sagt krevende!

Norge er regjerende olympiske mestre etter å ha vunnet i Pyeongchang i 2018.

