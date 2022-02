– Dette er kjempegode nyheter. Hos oss er det full jubel. Det er bare helt vanvittig! sier Jama Awaleh, styreleder og partner i Justisen bar.

Lørdag kunne statsminister Jonas Gahr Støre fortelle at nesten alle koronatiltak oppheves.

Det betyr at regjeringen fjerner isolasjonskravet, meteren og munnbindkravet. Nå går vi inn i en fase der det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for sykdom, og der alle andre blir bedt om å ta hensyn.

– Vi står klare på alle serveringssteder. Det er high-fives og klemmer. Folk er veldig glade nå, sier Awaleh:

– Nå får vi bare håpe dette er siste gang, vi har brent oss før. Men jeg er positiv, virkelig. Dette er en stor dag, ikke bare for vår næring, men for hele samfunnet.

STOR DAG: Jama Awaleh, styreleder og partner i Justisen bar, mener dette er en stor dag for hele samfunnet. Foto: Privat

– Litt merkelig

– Det er gledelig, men det er litt merkelig at regjeringen ikke varslet lettelser allerede i går, sier Karl-Henning Svendsen:

– De venter og venter, også kommer lettelsene på en lørdag klokka 10? spør han retorisk.

Svendsen er administrerende direktør i utelivsgruppen NoHo Norway som eier og driver flere av Oslos største utesteder, blant annet Kulturhuset, Prindsens Hage, Oslo Camping, Youngs og Colonel Mustard.

KNAPT MED TID: Regjeringen fjerner kravet om meteren, munnbind og isolasjon. Nå prøver norgessjef i NoHo, Karl-Henning Svendsen, å hanke inn 100 ansatte slik at alle uteplassene kan åpne som normalt. Foto: Aage Aune / TV 2

Når TV 2 prater med Svendsen, jakter han etter ansatte som har anledning til å komme på jobb på kort varsel.

– For å kunne åpne alle uteplassene trenger vi å få på plass 100 ansatte til.

– Blir det like tilstander som under gjenåpningen i september i fjor?

– Det blir nok litt mer trykk i dag, men jeg tror ikke det blir de samme tilstandene som da. Det er jo fortsatt mye smitte, en del vil nok holde seg hjemme. Så tror jeg også at folk kommer til å være fornuftige når de er ute, svarer utelivstoppen:

– Det var frustrasjonen jeg måtte lufte ut, men så må jeg si: Endelig.

– Har ventet unødvendig lenge

Bergen Live har hatt 25 prosent av omsetningen under pandemien. De har en lang vei tilbake til normalen.

– Vi har en svær jobb foran oss. Det er masse folk vi må hente tilbake som ikke har hatt dette som yrke i to år, men det pleier å løse seg når vi setter i gang, Daglig leder i Bergen Live, Frank Nes.

Bergen Live er klar for å fylle opp festivalområdet

– Er du hoppende glad?

– Jeg er nok mer behersket glad. Vi har ventet lenge, og vi har ventet unødvendig lenge. Men nå skal vi sette pris på dagen i dag, svarer Nes.

– En gledens dag

– Dette er en gledens dag for alle som lever av å samle mennesker, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Han gledes over at de siste tiltakene oppheves, slik at serveringssteder, kulturarrangører, treningssentre og andre som rammes av meteren endelig kan drive uten restriksjoner.

GLEDES :– Dette er en gledens dag for alle som lever av å samle mennesker, sier Ivar Horneland Kristensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Samtidig er han skuffet over at regjeringen ikke har vært villig til å kutte arbeidsgiverperioden for sykefravær til tre dager «nå som vi er rundt smittetoppen».

– Sykefraværet har allerede vært rekordhøyt lenge, og det vil være en stor utfordring også de neste ukene, sier Horneland Kristensen.

Oppheving av koronatiltak ønskes velkommen av NHO

NHO er glad for at koronatiltakene nå oppheves. Organisasjonen etterlyser en forutsigbar plan for hvordan nye smitteutbrudd skal håndteres i fremtiden.

BEKYMRET: NHO-topp, Nina Melsom er glad for at tiltakene nå oppheves, samtidig sier hun organisasjonen er bekymret for høyt sykefravær i tiden fremover. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er gledelig at det igjen åpnes opp for et normalt liv, og at bedriftene kan drive uten smitterestriksjoner. Bruk restaurantene, byen og utelivet. Bestill hotell. Bedriftene vil leve av det de tilbyr og selger, ikke av kompensasjon for at staten har stengt dem ned, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Dette er andre gang Norge har åpnet opp helt etter koronatiltak etter at den forrige regjeringen fjernet meteren høsten 2021. NHO ønsker seg en god og forutsigbar plan for hvordan eventuelle nye smitteutbrudd skal håndteres i fremtiden.

Samtidig er NHO bekymret for høyt sykefravær i tida framover.

– Partene i arbeidslivet må ha god dialog om hvordan vi håndterer ekstraordinært høyt sykefravær, særlig i samfunnskritiske funksjoner, sier Melsom.