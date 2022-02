Medaljen glapp på dramatisk OL-stafett

Tiril Udnes Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm og Ragnhild Haga gikk inn til på femteplass på lørdagens OL-stafett.

Russland vant vant 4x5-kilometeren, foran Tyskland og Sverige.

Se hele resultatlisten her

– Alle jentene gjorde sittt beste i dag, og mer får vi ikke gjort med det. Da ble det en femteplass, sier Therese Johaug til TV 2 etter stafetten.

På den var det en norsk 20-åring som imponerte.

– Helene Marie Fosseshom gjør en fantastisk etappe! Hun er kald i hodet, og slipper meterne der hun vet at hun skal gjøre det for å spare kreftene. Avslutningen hennes var helt rå, og det er morsomt å se! sa Johaug til Discovery om OL-debutantens tredjeetappe.

Også Tiril Udnes Weng lot seg imponere av lagvenninnen.

– Helene imponerer altså! Vi var litt usikre på henne. Hun har vært litt variabel i år, men det hun leverer i dag... Hun leverer til gull! sier Udnes Weng til TV 2.

– Jeg synes vi skal være fornøyde. Vi gjør vårt beste og får ikke gjort mer, sier Fossesholm selv etter femteplassen.

Den mener hun fortjener ros.

– Jeg synes dere folk (media) kan gi oss litt ros også, og ikke stemme oss ned. Du ser at det er veldig mange sterke lag her. Du ser Finland som er gullfavoritt havner utenfor pallen, så det sier alt om nivået på lagene her.

– Jeg er godt fornøyd selv. Det er godt å kjenne at man er brukenes til å gå på ski. Det er ikke en følelse jeg har kjent på for ofte i år, sier Fossesholm, som også trekker frem de øvrige lagvenninnenes innsats.

Norsk skrekkstart

Norge, som tok gull på øvelsen i 2018, var langt unna å være noen forhåndsfavoritt på stafetten. Med unntak av Therese Johaug, som står med to gull tidligere i lekene, har de andre norske løperne slitt med uttellingen i Beijing.

Det norske medaljehåpet ble enda mer optimistisk allerede på den første etappen.

Der åpnet russiske Julia Stupak i et forrykende tempo, og opparbeidet seg en stor luke allerede på den første runden. I forsøket på å hente inn russerens ledelse, ramlet Tiril Udnes Weng, som gikk åpningsetappen for Norge.

– Plutselig ligger jeg i snøen, med en oppå meg, og ski og staver alle veier. Det er frustrerende, sa Weng om velten til Discovery.

Det dramatiske fallet, som kom etter at 25-åringen fikk latviske Patricija Euduka på bakskien, førte til at Norge vekslet 27 sekunder bak Russland.

– Det var ikke det jeg hadde drømt om. Jeg følte meg bra i dag og det er kanskje en av de beste femkilometerne jeg har gjort. Jeg skulle helst vært foruten fallet, sier hun til TV 2.

Therese Johaug hadde dermed et kritisk utgangspunkt til før den andre etappen. Skidronningen smalt til fra start og krympet den russiske ledelsen med noen sekunder. Samtidig gjorde Katharina Hennich en fremragende jobb, og gikk Tyskland inn til ledelse på den andre vekslingen.

– Jeg synes jeg gjorde en bra etappe og hadde veldig gode ski. Jeg prøvde å gå mitt løp, og føler at jeg klarte å gi et bra utgangspunkt til Helene, sa Johaug til Discovery om sin etappe.

Fossesholm med kanonetappe

Johaug sendte Helene Marie Fossesholm ut på den tredje etappen 22 sekunder bak Tyskland. OL-debutanten leverte en svært imponerende etappe og vekslet 14 sekunder bak lederen.

Helene Marie Fossesholm vekslet med Ragnhild Haga etter en kruttsterk etappe. Foto: Fredrik Varfjell

På den siste etappen hadde Ragnhild Haga jobben som Norges ankerkvinne. På sin 31-årsdag måtte Haga gi tapt mot finske Pärmakoski og svenske Sundling i kampen om bronsen.

Den var det til slutt Sverige som tok bak Tyskland og Russland.