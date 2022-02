USAs sikkerhetsrådgiver:– Russland kan invadere før slutten av vinter-OL

– Russland kan invadere Ukraina når som helst. Vi kan ikke si akkurat når, men vi kan si at det er fullt mulig at Russland invaderer Ukraina før slutten av vinter-OL, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver på en pressekonferanse fredag.

Situasjonen ved grensen til Ukraina er svært spent. Over 100.000 soldater er utplassert ved Ukrainas grenser. I dag ba en rekke land sine borgere om å reise hjem fra Ukraina, inkludert Norge.

Fredag er beskjeden fra USA at Russland kan invadere Ukraina når som helst.

– Det er tegn som tyder på at Russland planlegger å invadere Ukraina når som helst. Vi kan ikke gå i detalj på hva slags etterretning vi har, sier USAs Nasjonale sikkerhetsrådgiver, Sullivan.

Russland har utplassert flere soldater

Russland utplasserer enda flere soldater ved Ukrainas grense, og en invasjon under OL er fullt mulig, sier USAs utenriksminister Antony Blinken.

– Vi er nå i et vindu der en invasjon kan begynne når som helst, og for å være tydelig: Det gjelder også under OL, sier Blinken.

Han avfeier dermed spekulasjonene om at Moskva vil vente til etter OL i Beijing for å unngå å havne i klammeri med sin allierte Kina.

– For å si det enkelt ser vi fortsatt urovekkende tegn på russisk eskalering, sier Blinken etter et møte med sine motparter i det såkalte firkløveret, som inkluderer Australia, India, Japan og USA, i Melbourne.

Den amerikanske utenriksministeren understreker at USA har et sterkt ønske om å løse uenighetene med Russland gjennom diplomati.

– Vi har gjort alt vi kan for å engasjere Russland, sier Blinken.

– Samtidig har vi vært veldig tydelige på at vi må bygge avskrekking og bygge forsvar og gjøre det klart for Russland at dersom de velger veien med fornyet aggresjon, vil det bli møtt med massive konsekvenser, sier Blinken.

Blinkens uttalelser kommer dagen etter at hans sjef, president Joe Biden, ba amerikanere i Ukraina om å umiddelbart forlate landet