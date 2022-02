Flere hendelser med fyrverkeri i Agder politidistrikt

Agder politidistrikt skriver på Twitter at det er meldt om flere hendelser med fyrverkeri i distriktet.

Politiet i Agder har fått inn meldinger om fyrverkeri på Tinnheia og ved Voie kirke i Kristiansand. Det meldes også om fyrverkeri ved Birkeland.

– Det er snakk om ansamlinger på mellom 20 og 30 ungdommer, sier oppdragsleder Kjell Upsahl.

kl. 2051 #Kristiansand Voie kirke. Mange meldinger på fyrverkeriskyting. Patruljen på stedet melder om mye ungdom som delvis driver uvettig fyrverkeribruk. Ingen vedkjenner seg ulovlig bruk. — Politiet i Agder (@politiagder) February 11, 2022

Upsahl forteller at ingen har vedkjent seg ulovlig bruk, og at politiet ikke har mulighet til å ransake alle ungdommene.

– De blir sendt hjem, men det går sakte innimellom, sier Upsahl.

De som var på de ulike stedene skal ha vært i ungdomsskolealder.

– Noen av meldingene har gått på at de har skutt mot hverandre, forteller Upsahl.

Det er ikke meldt om personskader eller materielle skader som følge av fyrverkeri.

Upsahl forteller til TV 2 at innsatsleder på stedet tar saken videre til forebyggende. Derfra vil det bli sett på om det er mulig å gjøre noe med hendelsene, som har skjedd flere helger på rad nå.

– Det har vært flere meldinger om fyrverkeri siden før jul og nyttår, forteller Upsahl.

– Man skulle trodd meldinger om fyrverkeri stoppet noe opp i januar, men nå har det fortsatt helt til februar, sier Upsahl.

kl. 2054 Valtjønnvegen, Birkeland. Melding om fyrverkerioppskyting i området ved skolen. Meldere er lei av dette som foregår stort sett hver helg. — Politiet i Agder (@politiagder) February 11, 2022

Upsahl forteller at hendelsene har skjedd i nærheten av kirker. Det skal ha vært samlinger i kirkene beregnet for ungdom. Upsahl understreker derimot at det er ikke snakk om ungdom som er tilknyttet disse samlingene som har skutt opp fyrverkeri.

– Det er folk som hører at det skjer noe i kirken, også er det flere som ikke har gode intensjoner som samler seg utenfor, sier Upsahl.