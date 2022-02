– De får på mange måter dobbel straff

Gunhild Lærum, som har forsvart en rekke personer som er dømt for overgrep mot barn, synes ingenting om advokatkollega Øyvind Bratliens prinsipp om ikke å forsvare pedofile.

– Vi lever i en rettsstat hvor alle har krav på et forsvar. Det er jeg veldig glad for, sier advokat Gunhild Lærum.

Hun forsvarte «Lommemannen», som ble dømt til 10 års forvaring for overgrep mot 66 gutter. Hun har også vært forsvarer i to store overgrepssaker på Romerike de senere årene.

Søndag fortalte advokat Øyvind Bratlien at han og hans firma ikke forsvarer pedofile. Det er et prinsipp Lærum ikke forstår,

– Hvordan skal det gå hvis vi forsvarere luker ut saker vi ikke vil jobbe med? Selv Anders Behring Breivik har krav på en forsvarer, fordi vi lever i en rettsstat.

Opplever fordømmelse

Hun sier at pedofile, eller personer som begår pedofile handlinger, ofte trenger et sterkt forsvar.

– Det viser seg at mange som får terapi kommer ut igjen og har lært seg å bruke noen verktøy som gjør at de ikke begår nye overgrep, sier Lærum.

Hun mener også at mange av de som begår overgrep selv har blitt utsatt for det samme.

– Dessuten vet vi at denne gruppen opplever massiv fordømmelse fra samfunnet. Sånn sett får de på mange måter dobbel straff. Jeg spør meg om hvem som skal gjøre seg til herre over hvilke typer straffbare handlinger vi synes er verst, sier Lærum.

Må ikke koble advokat og klient

Lederen i Advokatforeningens forsvarergruppe, Marius Dietrichson, ønsker ikke å kommentere utspillet fra Bratlien konkret, men på generelt grunnlag sier han:

LEDER FORSVARERGRUPPEN: Advokat Marius Dietrichson er opptatt av at en advokat og en klient ikke identifiseres med hverandre. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Enhver som er under straffeforfølgning, uansett for hva det måtte gjelde, har krav og rett på en forsvarer.

– For at en forsvarer skal få utført sitt verv, er det viktig at samfunnet ikke identifiserer ham med klienten, mener Dietrichson.

Han mener at forsvareroppdraget går ut på å forsvare mennesket, ikke handlingen.

– Så uansett hva vedkommende er under straffeforfølgning for, har han krav på en forsvarer.