Full forvirring inne på gården: – Man kunne ikke skrevet en bedre thriller

Øyunn Krogh (26) var den siste som ble valgt som storbonde før finaleuken nå står for tur. Skuffelsen var stor, da hun og mentoren oppdaget at noen hadde sabotert ukesoppdraget.

– Her har noen tydeligvis fjernet resten

Da 26-åringen brøt løftet om å velge en jentekamp, og valgte Heine Totland (51) som førstekjempe, var det flere av de mannlige deltakerne som reagerte sterkt på valget hennes.

Krogh hevdet at flere av deltakerne hadde pratet om å sabotere ukesoppdraget, blant annet Totland og Niklas Baarli (32). Likevel så det ut som alt var i skjønneste orden, før mentoren kom for å evaluere arbeidet deres.

LEI SEG: Øyunn Krogh, som var storbonde denne uken, bryter ut i tårer da hun finner ut av noen har sabotert ukesoppdraget. Foto: TV 2/Alex Iversen

Sjokket var derfor stort, da de oppdaget at halvparten av sivet de hadde fått i oppdrag å sanke inn, var borte.

– Her har vi litt under halvparten av det vi hadde fått. Her har noen tydeligvis fjernet resten, sier Krogh i episoden, mens hun er på gråten.

– Jeg blir livredd

Da hun samlet de andre deltakerne for å fortelle at ukesoppdraget ikke ble godkjent og at noen har sabotert, oppstår det full forvirring blant kjendisene.

– Når Øyunn forteller at ukesoppdraget er sabotert, får jeg helt sjokk. Jeg blir livredd, for jeg vet at jeg har vært verbal og misfornøyd de siste dagene. Jeg har også snakket høyt om at jeg har hatt lyst til å sabotere, så nå tipper jeg at alle tror det er meg, sier Baarli i episoden.

I likhet med Baarli, blir også Totland svært bekymret for at de andre deltakerne skal tro at det er han som står bak sabotasjen.

– Det første som slo meg var at jeg følte meg inkriminert, fordi jeg er ikke en sånn fyr som saboterer. Øyunn var jo lurt til å tro at jeg hadde sånne planer. Bare det var jo ubehagelig, forteller Totland til God kveld Norge.

STRESSET: Niklas Baarli var redd for at han skulle få skylda for at ukesoppdraget ble sabotert. Foto: TV 2/Alex Iversen

– Og når det faktisk skjer, så var det ubehagelig å sitte i den situasjonen. Jeg tenkte at noen kanskje faktisk trodde at det er meg. Men jeg skjønte jo at ingen trodde det, forteller han videre.

Flere som kunne stått bak sabotasjen

Totland mener det er flere av kjendisene som kunne stått bak sabotasjen.

– Isak satt bare der, så alle rett inn i øynene og var iskald. Man kunne tenke at det var han, men så blir man jo usikker. Så tenkte jeg: «Herregud, er det Sophie. For hun er jo absolutt truende til å gjøre det», forteller han.

– Og så tenkte jeg: «Adam, for han er jo fly forbannet for at hun valgte guttekamp» Og så: «kanskje det er Niklas?» forteller han videre.

Til tross for konfrontasjonen er det ingen av kjendisene som innrømmer sabotasje da deltakerne er samlet. Den eneste som vet hvem som står bak, er «gjerningsmannen» selv.

SANNHETEN: Heine Totland er den eneste av deltakerne som klarer å finne ut hvem som egentlig står bak sabotasjen. Foto: TV 2/Alex Iversen

Innrømmer at det var han som saboterte

Men, da Totland får besøk av Isak Dreyer (28) på førstekjempehytta, tar saken en ny vending.

– Isak og jeg har vært gode venner gjennom hele oppholdet, så har jeg i det siste skjønt at han er en meget aktiv bakmann i dette spillet sammen med Sophie. Jeg har invitert han ut i dag for å prøve å fritte han ut om hva som egentlig har skjedd, sier Totland i episoden.

Da han ber Dreyer om å være ærlig om hva som har skjedd, får han svar på det alle lurer på.

– Det må bli mellom meg og deg, da. Det var jeg som tok en sjefsavgjørelse på strået i låven. Hva unner jeg henne at hun bryter avtalen? Sender en gutt i kamp, sender en av mine beste her inne, en som ikke fortjener det. Da tenkte jeg bare: «Nei», sier Dreyer i episoden.

– Og som hun sa selv rundt bordet: «Nå er spillet i gang», da spiller jeg, sier han videre.

SABOTERTE: Isak Dreyer innrømmet overfor Heine Totland at det var han som hadde sabotert. Foto: TV 2/Espen Solli

– Følte jeg fikk et skup

Dreyer forteller at han angret på at han jobbet hardt da artist Adam Ezzari (23) var storbonde, og lot han få en finalekniv.

– Jeg kjente at hvis jeg lar Øyunn få en kniv, så kommer jeg til å angre resten av livet, sier han i episoden.

Dreyer ber Totland holde på hemmeligheten helt frem til finaleuken, eller til han ryker ut av konkurransen. Totland er svært fornøyd over at han fikk Dreyer til å fortelle sannheten.

– Jeg synes det var skikkelig kult på den førstekjempehytta. Jeg følte jeg fikk et skup da han innrømte det, forteller Totland.

– Man kunne ikke skrevet en bedre thriller. Vi gikk jo i fem uker å tenkte at vi kjedet livet av det norske folk. Og så bare, den uken der var jo, ja da skjedde alt som kunne skje. Helt spinnvilt, forteller han videre.

Det har ikke lykkes God kveld Norge å få en kommentar fra Isak Dreyer.

– Han ville bare ikke at jeg skulle ha kniv



Øyunn Krogh, som var storbonde denne uken, forteller at hun synes reaksjonene hun fikk da hun valgte en guttekamp, var mer ubehagelig enn at ukesoppdraget ble sabotert.

– Det å kjenne på at de har et så stort behov for å vise at de ikke liker deg som person, er veldig mye mer ubehagelig enn at noen saboterer et ukesoppdrag. Det føltes til slutt utrolig lite viktig, forteller Krogh.

Videre påpeker hun at Dreyer sier i episoden at det var mest gunstig for han at det var Totland som ble førstekjempe.

– At han skylder på at den sabotasjen var fordi jeg valgte guttekamp, det er jo bare tull. Han ville bare ikke at jeg skulle ha kniv, og det tar jeg som et stort kompliment. Det betyr at han så på meg som en stor konkurrent, forteller hun videre.

Om Totland klarer å holde på hemmeligheten om hvem som står bak sabotasjen, gjenstår fortsatt å se.