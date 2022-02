I 2020 brøt Ruud barrieren – nå står han overfor en «nervepirrende» oppgave

Casper Ruud deltar denne uken i en turnering som betyr litt ekstra for han: Argentina Open.

Turneringen, som spilles i den argentinske hovedstaden Buenos Aires, var nemlig stedet hvor en den gang 21 år gammel Ruud tok sin, og norsk idretts, aller første ATP-tittel i februar 2020.

I et intervju med TV 2 forklarer verdensåtteren viktigheten av triumfen for to år siden.

– Tittelen i 2020 var åpenbart viktig for min karriere, og veldig, veldig gøy, slår Ruud fast og fortsetter:

– Man bryter en barriere når man vinner sin første turnering. Det er noe mange, spesielt spillere som ikke har klart det før, drømmer om.

STORT ØYEBLIKK: Her holder Ruud Argentina Open-trofeet i februar 2020. Foto: Gustavo Garello

Håper å kopiere bragden

Siden den gang har én tittel blitt til seks, men denne helgen skal 23-åringen forsøke noe han aldri har klart før: Å vinne en tittel for andre gang.

– Det er gøy, men også litt nervepirrende å skulle forsvare sin første tittel, sier Ruud.

Ruud spilte første kamp i turneringen onsdag, og vant 7-6, 6-3 over spanske Roberto Carballes Baena.

– Jeg hadde ikke spilt på grus siden juli i fjor, så jeg følte meg litt «grusrusten» for å si det slik.

Fredag møter Ruud hjemmehåpet Federico Coria i kvartfinalen. Finalen spilles søndag.

Til topps igjen?

Det norske tennisesset er førsteseedet i turneringen, og er dermed forhåndsfavoritt på papiret.

Tidligere tennisspiller og nåværende tennisekspert, Christer Francke, tror Ruud har det som skal til for å kopiere bragden fra 2020:

– Han er god, han er i form, og han er best på dette underlaget. Det er nesten så man forventer at han skal vinne, selv om det er mange gode spillere med i turneringen, sier Francke som også kommenterer tennis for Discovery+

HAR TROEN: Tennisekspert Christer Francke tror Ruud nok en gang kan stikke av med trofeet i Argentina Open. Foto: Torstein Wold / TV 2

Argentina Open markerer ikke bare to år siden Ruuds første ATP-tittel. Det markerer også starten på grussesongen 2022.

– Vi kan forvente oss mye. Det vi kanskje håper mest på er at han får det til i en Grand Slam-turnering, og at han lykkes i French Open som er det store høydepunktet for Casper.