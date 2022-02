Snart slutt for Erna?

Erna Solberg (60) har egentlig mest å tape på å gå på en ny runde som statsministerkandidat i 2025. Hun har uansett sørget for at Høyre har mange gode leder-kandidater etter henne.

I gjentatte intervjuer siden valget, har Erna Solberg etterlatt et inntrykk av at hennes plan er å ta tilbake Statsministerens kontor makten ved neste stortingsvalg.

– Jeg har motivasjonen til å fortsette som partileder, og gjerne statsministerkandidat, sa hun til TV 2 rett etter valgnederlaget.

- Det er min ambisjon nå, svarte hun Aftenposten et halvt år etterpå, på spørsmål om hun stiller som statsministerkandidat i 2025.

Likevel har Erna Solberg i interne samtaler, uttalt seg på en måte som gjør at partiets valgkomite nå også tenker på hennes arvtaker. Det opplyser ulike kilder til TV 2. På direkte spørsmål fra TV 2 om den oppfatningen svarer Solberg at hun er «innstilt på å være partiets statsministerkandidat i 2025». Den formuleringen ville hun nok ikke brukt om hun var en relativt nyvalgt partileder. Da ville hun kjørt på med en offensiv «jeg vil bli statsminister»-strategi.

Men dette trenger ikke bety at hun har bestemt seg for å gi seg om ett år.

Erna Solberg er rutinert og har kjøpt seg tid. Hun vet nøyaktig hva hun skal si for hverken å forplikte seg for tidlig eller bidra til overskrifter om at hun trekker seg. Så lenge hun sier ja til å ta ett år til som partiets øverste leder, kan hun ikke si annet enn at hun også har ambisjon om å lede partiet inn i regjering igjen. Men hun uttaler seg på en måte som holder døren vidåpen for at den ambisjonen kan justeres etter hvert. Hun holder mulighetene åpne. Det har hun foreløpig ingenting å tape på.

Det er mye som vil stå igjen etter Erna Solberg når hun en gang går av Høyre-leder. En av dem er at hun i årevis har løftet frem unge talenter og sikret en hær av mulige arvtakere. Hun har gitt de unge tillit, enten som partiets talspersoner på Stortinget, som statsrådvikarer eller som statsråder. På det området bør hun være til stor inspirasjon for samtlige andre partiledere.

Det har ført til at partiet lenge har hatt en bred underskog av mulige arvtakere. For to år siden pekte Erna Solberg selv på Ine Eriksen Søreide (45) og Torbjørn Røe Isaksen (43) som mulige partiledere etter henne. Hun sa de hadde flere lederemner, men det var disse to hun navnga.

Røe Isaksen er ikke lenger aktuell. Han har meldt seg ut av partiet og er nå samfunnsredaktør i nettavisen E24. Men Ine Eriksen Søreide er fortsatt med, selv om overfor TV 2 hun denne uken avviser er aktuell som ny nestleder, når Jan Tore Sanner gir seg på landsmøtet i april. Men hun vil ikke svare på om hun kunne tenke seg en plass i partiets arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget er på mange måter den operative ledelsen i Høyre.

BRENNHET LEDERKANDIDAT: Ine Marie Eriksen Søreide (45) er uaktuell som ny nestleder nå, men fortsatt sterk kandidat som fremtidig leder av Høyre. Foto: Truls Aagedal / TV 2

På politikerspråket betyr det at Søreide på nåværende tidspunkt, er klar for å ta steget inn i ledelsen, hvis partiet vil, bare ikke som nestleder.

Siden hun var leder av Unge Høyre, har Søreide blitt sett på som en stjerne i partiet. Hun kom inn på Stortinget i 2005. Som 29-åring i 2005 fikk hun et av de viktigste vervene for Høyre på Stortinget, som leder av utdanningskomiteen. Fire år etter overtok hun ledervervet i forsvars- og utenrikskomiteen. Hun er en av få som satt åtte sammenhengende år som statsråd under Erna Solberg, først som forsvarsminister, deretter som utenriksminister. Hun må finne seg i å bli omtalt som en av partiets mest aktuelle kronprinsesser. Skulle Solberg gå av neste år, vil hennes lange og solide erfaring gi henne et klart fortinn overfor de to, etter min mening eneste reelle motkandidatene per nå, de to som trolig kommer til å utgjøre partiets neste nestlederpar.

HØYRES NESTE LEDER? Tidligere olje- og energiminister Tina Bru (35) er andre nestleder i Høyre i dag og en klar kandidat til å overta som leder, den dagen Erna Solberg gir seg. Foto: Frode Sunde / TV 2

For selv om Røe Isaksen er ute av arvtager-kappløpet, er flere andre blitt løftet frem av Solberg, ikke minst tidligere olje- og energiminister Tina Bru (35). Hun er partiets andre nestleder i dag og partiets fremste finanspolitiker på Stortinget. Hun er en sterk fremtidig lederkandidat .

Så har vi Henrik Asheim (38), som jeg tror blir ny nestleder denne runden (Høyre har to nestledere). Han er tidligere Unge Høyre-leder og høyere utdanningsminister. Nikolai Astrup (43) fra Oslo, tidligere kommunalminister med lang erfaring fra Stortinget, må også nevnes blant de som kan bli ny nestleder denne runden. Alle de fire fikk tillit som statsråder av Erna Solberg mens de var i 30-årene.

HØYRES NESTE LEDER? Henrik Asheim kan bli ny Høyre-nestleder etter Jan Tore Sanner, som gir seg på landsmøtet i april, og vil uansett være en mulig fremtidig partileder. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Skal hun overlate stafettpinnen til noen andre før valget i 2025, tyder mye på at det vil skje allerede neste år. Høyres ledelse er innstilt på å avlyse landsmøtet i 2024, på grunn av dårlig økonomi. Det vil være for kort tid frem til valget for en ny partileder å hevde seg hvis Solberg går av våren 2025. Skal Erna Solberg gi seg som partileder før valget, vil hun etter alt å dømme gjøre det på landsmøtet neste år.

Erna Solberg har egentlig ikke så mye å vinne på gå for statsministerjobben igjen i 2025. Hun er for lengst blitt historisk. En stor generasjon med partimedlemmer og velgere har ikke opplevd andre Høyre-ledere enn Erna Solberg. Hun er den Høyre-lederen som har sittet lengst av samtlige formenn og ledere siden partistiftelsen i 1884, med sine foreløpige 18 år på partitoppen. Til sammenligning satt kjente Høyre-profiler som Kåre Willoch og Jo Benkow kun fire år hver som partiledere.

Hun detroniserte også Kåre Willochs rekord som partiets partiets lengstsittende statsminister med sine åtte sammenhengende år på toppen.

Høyre er i storform for tiden, også, som landets klart største parti på målingene. Velgerne ser ut til å savne henne. Det kan være fristende å gå på en ny periode og stille som statsministerkandidat i 2025.

Men Solberg vet også at den politiske vinden skifter fort her til lands og tar hun sjansen på å stille mot Støre om tre og et halvt år, har hun mye å tape. Ikke minst sitt ettermæle.

Fra å være partidronningen som løfter frem en underskog av unge kronprinsesser og -prinser, kan hun fort bli en som står i veien for etterkommerne. I hvert fall hvis Høyre ikke lykkes med å gjenvinne regjeringsmakt om tre og et halvt år.

Går hun på som statsministerkandidat i 2025, blir hun dessuten sittende i på Stortinget i ytterligere fire år, helt frem til 2029 (hvis hun ikke sikter seg inn på en internasjonal toppjobb som gir fritak for stortingsvervet, da). Solberg vil da være 68 år. Hun kom inn på stortinget i 1989 og vil i så fall ha 40 år bak seg som stortingsrepresentant, statsråd, og statsminister. Hun vil være 68 år i 2029. Skal hun gjøre noe annet enn å være heltidspolitiker, bør hun snart begynne å tenke i de baner Men hun har et helt år på å bestemme seg.

La det være sagt. Erna Solbergs posisjon i Høyre er uangripelig. På landsmøtet i april vil hun gjenvelges med stående applaus. En skal heller ikke glemme at et av Solbergs store politiske forbilder er Angela Merkel. Hun satt som tysk forbundskansler i hele 16 år.

Erna er fortsatt stjerna i Høyre og hun har full regi på egen fremtid.

Enn så lenge.