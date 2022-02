Spøkelsesby kommer til syne etter 30 år nedsunket i innsjø

Ekstremt lite regn i flere måneder, og maksimal utnyttelse av vannreservene til energiproduksjon har fått en gammel spansk landsby opp fra glemselen.

Aceredo har vært borte i 30 år. Fullstendig nedsunket i innsjøen nedenfor en demning som ble bygget i 1992.

BILVRAK: Noen parkerte bilen sin her og forlot den da vannet flommet inn over byen. Foto: Miguel Riopa/AFP

Nye dronebilder viser hvordan den forlatte spøkelsesbyen dukker fram. Detaljer fra livet for 30 år siden kommer fram som om tiden har stått stille.

Kasser med tomme ølflasker står utenfor det som pleide være en kafé, og en rusten bil står parkert ved en vegg. Det pipler til og med vann ut fra et rør som går til en drikkefontene.

FORLATT: Det er som om tiden har stått stille i 30 år. Foto: Miguel Riopa/AFP

Sporene etter livet som var levd i byen vekker vemod.

– Folk blir nostalgiske når de får se husene til familie eller venner. De yngre er mer nysgjerrige, sier ordfører i Concello de Lobios, Maria del Carmen Yanez til Reuters.

EVAKUERT: Hele fire små landsbyer ble forlatt da demningen skulle bygges. I tillegg til Aceredo, ble Reloeira, Buscalque, O Bao og Lantemil evakuert. Foto: Miguel Riopa/AFP

De ønsker gjerne turister velkommen for å se på byen, men det er ikke ufarlig. Noen hus har tak som er i ferd med å kollapse.

– Vi håper folk oppfører seg ansvarlig og bruker sunn fornuft. De må forstå at de besøker et område som har vært under vann siden 1992, og bygningene er usikre, sier hun.

Aceredo ligger vest i Spania, like ved grensen til Portugal. Yesica (41) er en av dem som har tatt turen for å titte på byen.

– Det er imponerende å se byen slik. Det er sjelden man kan se noe sånt, og det er derfor vi kom hit. Vi tar bilder og får et inntrykk av hvordan det var her, sier hun.

TURISME: Mange lokale legger turen til Aceredo. Foto: Miguel Riopa/AFP

– Jeg tror vi kommer til å se mer av dette de neste årene på grunn av tørke. På grunn av klimaendringene, sier Masimo Perez Romero (65).

– Det er som å se en film, eller noe. Jeg blir trist av å se at dette er alt som er igjen. Men det er som det er. Det er livet. Noen dør, mens andre lever, sier han.

The wreckage of a vehicle is seen next to usually submerged ruins of the former village of Aceredo, appear from the Lindoso reservoir hydroelectric plant due to low water level, near Lobios, Ourense province, northwestern Spain, on November 22, 2021. - People living in the Aceredo village were ejected from their homes in 1992 for the construction of the reservoir. In addition to Aceredo, four other villages were submerged in this Galician region: A Reloeira, Buscalque, O Bao and Lantemil. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP) Foto: MIGUEL RIOPA The roof of a house is seen in the ancient village of Aceredo that had been submerged by Limia river in the 1990s after the dam was built in Concello de Lobios, Spain, February 10, 2022. Picture taken February 10, 2022. Picture taken with a drone. REUTERS/Miguel Vidal REFILE - QUALITY REPEAT TPX IMAGES OF THE DAY Foto: MIGUEL VIDAL A general view shows the ancient village of Aceredo that had been submerged by Limia river in the 1990s after the dam was built in Concello de Lobios, Spain, February 10, 2022. Picture taken February 10, 2022. Picture taken with a drone. REUTERS/Miguel Vidal REFILE - QUALITY REPEAT Foto: MIGUEL VIDAL

Jose Alvarez jobbet som bygningsarbeider i byen. Han får mange minner når han er tilbake på stedet.

– Jeg pleide å gå hit til fots for å jobbe. Jeg tok med meg en Chorizo hvis jeg hadde, sier han.

RUINER: Bygningene holder seg overraskende godt til å ha vært under vann i 30 år. Foto: Miguel Riopa/AFP

Lokale myndigheter sier årsaken til at landsbyen dukker opp fra fortiden er veldig lite regn hele høsten og vinteren. Men de skylder også på det portugisiske kraftselskapet, EDP, som eier reservoiret. De mener de har vært for aggressive i tappingen for å levere strøm.

1. februar beordret portugisiske myndigheter stans i strømproduksjonen ved seks demninger, inkludert Alto Lindoso, på grunn av vannmangel og tørke.