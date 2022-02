– Har bygget opp en idé om at Bergen er mye større enn byen egentlig er

Bergenserne er kjent for å være brautende og at de aller helst vil ha byen sin som en egen nasjonalstat. Historieprofessor Morten Hammerborg mener han har svaret på hvorfor bergenserne er så særegne.

Bergenserne kan det å krangle høylytt om de minste ting. Alt fra et nytt skilt på jernbanestasjonen til bybane over Bryggen. Dette til stor fornøyelse for resten av landet, som ikke kan forstå hva som foregår i Norges nest største by.

Morten Hammerborg er professor i historie ved Høgskolen på Vestlandet, forfatter av boken «Bergenseren» og programleder i NRK podkasten «Nokke for seg sjøl». Han prøver å forklare hva det er som gjør bergenserne så spesielle.

– Det aller viktigste i Bergen er å være noe for seg selv, sier Hammerborg.

– Du vokser opp i en by som har sin egen nasjonalsang. Det er utallige tegn i språket og kulturen som gjør at du lærer at det er noe spesielt med deg fordi du er bergenser. Det setter sine spor, fortsetter Hammerborg.

Hammerborg mener denne mentaliteten har mye å gjøre med Bergens historie.

– Vi må ikke glemme, og alle burde vite, at Bergen var Norges største by, sier Hammerborg.

Dramaet med Bergen Stasjon

Bane NOR ville i 2017 sette opp et nytt skilt på Jernbanestasjonen i Bergen. På skiltet stod det «Bergen Stasjon». Det fikk bergenserne til å se rødt.

Stasjonen skulle ikke skifte navn offisielt, men det ble hengt opp et nytt skilt på stasjonen for å stå i stil med resten av Bane NORs stasjoner.

Etter noen dager med debatt, ble Bane NOR enig om å ta ned skiltene.

– Vi vet alle sammen at det er en bagatell, men det fremstår nærmest som et bagatellmessig overgrep som kommer i en rekke av overgrep gjennom 200 år hvor vi blir styrt utenfra, forklarer Hammerborg.

– Men vi har bygget opp en ide om oss selv hvor Bergen er mye større enn det byen egentlig er. Da blir slike småting som et skilt som er bestemt et annet sted enn Bergen noe som tenner flammen i de bergenske hjerter, sier Hammerborg.

Sikt kanonene mot øst

Da det ble foreslått å flytte saluttene som blir avfyrt i Bergen på 17. mai hvert år fra Skansen brannstasjon til Bergenhus festning, ble det bråk igjen. Det var snakk om en avstand på 600 meter.

Problemet var at beskjeden kom fra Forsvarsdepartementet i Oslo.

Bergenserne så igjen rødt og fant seg ikke i at noen på et kontor i Oslo skulle bestemme hvordan bergensere skulle feire 17. mai.

– Det ble foreslått å snu kanonene og skyte østover, forteller Hammerborg.

– Hva er denne forakten mot hovedstaten?

– Det handler om en by som lenge var nummer en, men som ble nummer to. Og ikke bare nummer to, men en by som blir styrt som alle andre kommuner i Norge. Da blir man provosert, sier Hammerborg.

Selvironien redder bergenseren

– Selvironien er det som redder bergenseren fra å være et forferdelig menneske, sier Hammerborg.

Han forklarer at bergenserne har en egen væremåte, som ikke nødvendigvis fungerer i resten av landet.

Hammerborg drar frem da Erna Solberg flyttet til Oslo og måtte legge om snakkemåten for å ikke bli oppfattet som frekk, når hun egentlig prøver å være vennlig og hyggelig.

Det er gjerne ikke like enkelt for bergenserne å flytte ut av byen de er så glad i, som det er å flytte til Bergen.

– Det som kreves av de som kommer til Bergen er at de deltar i denne selvforelskede, maniske selvdyrkingen av det bergenske, sier Hammerborg.

– Det ligger en meget klar forventning til at man skal være begeistret for å være i Bergen. Da er også folk begeistret for at du er i Bergen, sier Hammerborg.

Bergenserne er flinke til å se tilbake på storhetstiden da Bergen var Norges hovedstad. Og mange bergensere skulle nok sett at Bergen igjen ble hovedstaden eller en egen republikk.

– Vi er jo ikke fra Norge, vi er jo fra Bergen, avslutter Hammerborg.