Helsemyndighetene anbefaler å gå over til normal hverdag

I det faglige grunnlaget enes Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om at vi nå bør gå tilbake til tiltaksnivået som har fått navnet «normal hverdag».

Det betyr blant annet at de anbefaler regjeringen at vi skroter munnbindkrav og meteren.

De anbefaler videre at vi nå avslutter ordningen med pliktig testing og isolering. Helsemyndighetene mener det ikke er hensiktsmessig at koronasmittede er lovpålagt å isolere seg.

FHI og Helsedirektoratet ser her heller for seg at myndighetene anbefaler isolering og testing dersom man er smittet av koronaviruset.

«For smittevernet vurderer vi at det verken er nødvendig eller tjenlig med muligheten for pliktig isolering, karantene og testing,» skriver de i sitt faglige grunnlag.

De vil også oppheve de gjenværende innreisetiltakene, da de mener det er unødvendig med å opprettholde muligheten for pålagt innreisekarantene.

Dette anbefaler FHI Ved overgang til normal hverdag kan de fleste tiltak fjernes og kun generelle smitteforebyggende råd (som å holde seg hjemme når man er syk, holde avstand til syke, ha god hånd- og hostehygiene og regelmessig renhold) gjelde for befolkningen. Vaksinasjon vil fortsatt være et viktig tiltak.



I en normal hverdag anbefales testing for SARS-CoV-2 på klinisk indikasjon. I tillegg kan det være aktuelt å anbefale grupper med særlig risiko for alvorlig forløp av covid-19 å oppsøke lege ved nyoppståtte luftveissymptomer, for vurdering og prøvetaking med tanke på eventuell medikamentell behandling for covid-19.



Når isolasjonsplikten ved covid-19 bortfaller vil det generelle rådet til befolkningen være å holde seg hjemme ved nyoppstått luftveisinfeksjon, også dersom en har testet positivt for covid-19, til symptomene er i bedring og allmenntilstanden tilsier at en kan gå tilbake til jobb, skole og barnehage.



I en normal hverdag der det ikke er et mål om å begrense smittespredning av SARS-CoV-2 eller andre luftveisagens i befolkningen, men der det er høyt smittepress, kan munnbind være aktuelt i enkelte situasjoner for å beskytte personer med økt risiko for alvorlig sykdom.



I perioder med høyt smittepress kan det være aktuelt å opprettholde enkelte av anbefalingene for grupper som fremdeles vil ha økt risiko for alvorlig sykdom, for eksempel om å begrense antall nærkontakter.



Personer med enkelte underliggende sykdommer eller tilstander vil kunne ha betydelig økt risiko for alvorlig forløp og død ved covid-19, slik de kan ha ved andre infeksjonssykdommer. De bør som ellers rådføre seg med egen lege om risiko og nødvendighet av skjerming i perioder med mye smitte.



Beredskap for nye varianter med bedre spredningsevne og større virulens må være på plass

Økt sykefravær

Det er først og fremst sykefravær som vil være den største konsekvensen av koronaviruset den nærmeste tiden, ifølge helsemyndighetene.

Helsedirektoratet er per nå usikre på hvor mange som vil behøve behandling for covid-19 på sykehus, men de understreker at sykdomsforløpet som forårsakes av omikron er så mye midlere at selv om pandemien øker, er det mindre risiko for overbelastning av helsetjenesten.

De mener likevel at overbelastning av helse- og omsorgstjenesten må tas høyde for når man vurderer nye tiltak og lettelser.

Dette er Helsedirektoratets oppsummering Epidemien vil trolig øke enda noen uker før smittetrenden snur.



Helsedirektoratet er enig med FHI i at spredningsevnen til epidemien nå er så stor at en betydelig bremsing av epidemien vil kreve sterke tiltak over tid.



Vi har foreløpig ikke sett konsekvensene av gjenåpningen 1. februar og vi har noe mindre oversikt over smitteutviklingen enn tidligere.



Helsedirektoratet mener at risiko knyttet til sykefravær, overbelastning i helse- og omsorgstjenestene og kritiske samfunnsfunksjoner fortsatt bør tas høyde for når det skal vurderes ytterligere lettelser i tiltak på nåværende tidspunkt.



Det er viktig at man på arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner legger arbeidsforholdene til rette slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.



Det er fremdeles noe usikkerhet knyttet til omikrons sykdomsfremkallende evne, spesielt hos uvaksinerte og personer med alvorlig svekket immunforsvar.



Vi har levd med omikron i mindre enn tre måneder. Vi vet at sykdomsforløpet er mildere enn ved tidligere virusvarianter, men vi har ikke sikker kunnskap om senfølger etter omikron.



Sykehusene har etter direktoratets vurdering kapasitet til å håndtere det antallet samtidige sykehuspasienter som er anslått av Folkehelseinstituttet. Helsedirektoratet vurderer at det er noe usikkerhet knyttet til hvor mange covid-19 pasienter som vil trenge behandling på sykehus, intensiv og respirator fremover.



Vi må forvente noe økt sykefravær ved ytterligere gjenåpning med noe økt risiko for kritiske samfunnsfunksjoner og tilbud av tjenester til befolkningen på det nivået vi er vant med.

Ventet at det kommer lettelser

Regjeringen har kalt inn til pressekonferanse klokken 10 lørdag, der det er ventet at det kommer lettelser.

Den 13. januar fjernet regjeringen de aller fleste smitteverntiltakene, men meteren og kravet om munn bind i enkelte situasjoner gjelder fremdeles. I tillegg er man lovpålagt å gå fire dager i isolasjon om man tester positivt for koronaviruset.

Disse koronatiltakene gjelder nå og kan bli endret i dag:

Krav om å holde en meters avstand på offentlige steder.

Krav om bruk av munnbind der meteren ikke kan overholdes, for eksempel på offentlig transport og i butikker.

Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende. Dette innebærer blant annet at det ikke kan være dansing på utesteder.

Påbud om isolasjon for koronasmittede i fire dager.

Krav om at arrangører må legge opp til en meters avstand på offentlige arrangementer uten faste tilviste plasser.

Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift på skoler og i barnehager. Kommunene bestemmer selv hvilket beredskapsnivå skolene skal være på.

Kilder: Ikke full gjenåpning

Etter det TV 2 forstår blir det ikke full gjenåpning på lørdag.

Kilder sa fredag til TV 2 at regjeringen ikke vil avlyse pandemien, men at de er innstilt på at meteren forsvinner og kravet om munnbind blir lagt bort.

Det vil fortsatt vil være noen tiltak igjen. Det er ventet at kravet om isolasjon ved positiv test, skal bortfalle. Etter det TV 2 forstår vil det fortsatt bli statlige føringer på at du må holde deg hjemme hvis du tester positivt.

TV 2 har ikke fått bekreftet om de eventuelt velger å redusere antallet lovpålagte dager med isolasjon, fra dagens fire dager.