Rashid (44) dømt til 21 års fengsel for dobbeltdrap

Sido Sabri Rashid (44) er igjen dømt til lovens strengeste straff for dobbeltdrap på ekskona og hennes nye kjæreste.

Sido Sabri Rashids forsvarer, Odd Rune Torstrup. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Fredag ble Sido Sabri Rashid (44) nok en gang dømt til 21 års fengsel for dobbeltdrap på ekskona og hennes nye kjæreste.

Rashids forsvarer, Odd Rune Torstrup, sier til TV 2 at de nå skal gjennomgå dommen grundig.

– Deretter skal vi gjøre en vurdering på om vi skal anke eller ikke, sier Torstrup.

Det var Aftenbladet som omtalte dommen først.

– En lettelse

Inger Marie Sunde er en av to bistandsadvokater i saken.

Hun opplyser at hun har informert sin klient, en mann som var til stede under drapshandlingene, om dommen.

– Basert på ankeforhandlingene er denne dommen som ventet. Dette er en veldig alvorlig sak, og slik jeg ser det er dette en riktig dom. For min klient er utfallet en lettelse. Han kan nå begynne jobben med å legge saken bak seg, sier hun til TV 2.

Advokat Inger Marie Sunde sier at utfallet av saken er en lettelse for hennes klient. Foto: Kent Skibstad/ NTB

Knivdrept

Det var natt til onsdag 24. juni i 2020 i bydelen Storhaug, øst i Stavanger ble rystet av et dobbeltdrap.

Fatima Yasmin Ahmad Al-Banshi og hennes nye kjæreste, Ahed Daher, ble funnet brutalt drept med kniv.

Fatimas eksmann, Sido Sabri Rashid, erkjente først at det var han som forårsaket parets død, men rett før saken skulle opp for retten endret han forklaring til at det var en annen navngitt person som stod bak.

ÅSTED: Fatima Yasmin Ahmad Al-Banshi og hennes kjæreste, Ahed Daher, ble knivdrept i bydelen Storhaug, øst i Stavanger. Foto: Tipser

Verken påtalemyndigheten eller Sør-Rogaland tingrett festet lit til den nye forklaringen.

Gjenopprette ære

De mente Rashid drepte de to for å gjenopprette ære, og retten dømte ham til 21 år i fengsel.

Under ankeforhandlingene i lagmannsretten nylig forklarte Rashid at han handlet i nødverge da han drepte ekskona og hennes nye kjæreste.

Fredag kom dommen fra Gulating lagmannsrett, den var identisk med dommen fra lagmannsretten på 21 års fengsel.