Har fått sitt store gjennombrudd: – Surrealistisk

– Jeg har ikke så mye kontakt med de jeg gikk på skole med. Da jeg gikk der hadde jeg gode kompiser, men jeg hadde aldri tid til å være med, sier Henrik Fayen-Vestavik.

21-åringen har prioritert idretten. Denne sesongen har han fått sitt store gjennombrudd på toppnivå i Norge med Frisk Asker, men da han møter undertegnede på kafé i Asker sentrum ved lunsjtider, er det midt mellom to jobber.

Han har potensial til å nå ut og leve profflivet, men foreløpig trives han veldig godt i moderklubben, og endelig er han nær å kunne gjøre det han så lenge har drømt om.

TIDLIG UTE: Det var åpenbart at Henrik Fayen-Vestavik skulle prøve seg som hockeyspiller. Her er han tre år gammel på RIsenga skøytebane. Foto: Privat

– Kanskje jeg ikke gidder

Det har nok ikke overrasket noen at brødrene, Henrik og Kristoffer, ble hockeyspillere. I generasjoner har idretten vært høyt ansett i familien.

Faren var i mange år aktiv i hockeymiljøet. I 2002 ble han norgesmester med Frisk Asker, som materialforvalter i klubben.

Hans engasjement og støtte har vært avgjørende i satsingen til Henrik. I ungdomstiden var det spesielt viktig.

– Han har vært veldig støttende, og tatt meg med mange steder. Det har vært hockeyturer til Sverige og turer rundt i Norge. Vi har stått opp klokka fem om morgningen for å komme oss på camp i Hønefoss, Moss og andre steder for å lære mest mulig. Han fikk meg med, selv om jeg av og til tenkte at kanskje jeg ikke gidder den helgen, sier Fayen-Vestavik.

VIKTIG VALG: Henrik Fayen-Vestavik fant tidlig ut at han liker seg best mellom stengene. Her var han sju år gammel. Foto: Privat

Noen år tidligere tok han et avgjørende valg for sin karriere.

– Det å være keeper er ikke billig, men de pengene måtte ut, rett og slett, for det var det jeg ville være om jeg skulle spille hockey. Heldigvis for familien ble broren min utespiller, sier han og smiler.

– Hvorfor fristet det å stå i mål?

– Til å begynne med var det fordi utstyret var dødskult. Etter hvert ble det mer på grunn av det presset som hører med. Du må prestere for at laget ditt skal vinne. I begynnelsen av karrieren spilte jeg også utpå banen, men jeg var alltid defensiv. Jeg var aldri oppe og scoret mål, så jeg tenkte at jeg kunne ta rollen med å forsvare, svarer han.

Faren var ikke umiddelbart begeistret for sønnens ønske, men han så at det kunne passe han godt.

– At folk vil seg så vondt kan man spørre seg selv om hvorfor, men jeg skjønte tidlig at han ikke synes at det var så gøy å spille ute. Han hadde en dragning mot det å være keeper. Han er veldig ansvarsfull, så det passet godt å sette han der. Fra da ville han aldri ut av målet, sier faren, Bjørn Remy.

SUKSESS: Henrik Fayen-Vestavik løfter pokalen etter å ha vunnet et sluttspill i Sverige. Foto: Privat

Et viktig stopp

Allerede som 18-åring fikk han sin debut på toppnivå i Norge. Den kom for Ringerike, da han var på utlån der den sesongen.

I Ringerike fikk han Martin Boork som trener. Det samarbeidet ble viktig.

– Han har vært ekstremt viktig. Han visste alltid når han skulle sette meg inn, sier Fayen-Vestavik.

Sønnens spill gjorde faren stolt.

– Det var en helt sinnssyk sesong. Det han leverte på det laget som havnet så langt bak, hvor han klarte å ha en hyggelig redningsprosent, står det nesten enda mer respekt av enn hva han har gjort denne sesongen, sier han.

Burvokteren kom tilbake til Asker som en langt mer voksen spiller.

GJENNOMBRUDD: Henrik Fayen-Vestavik har fått sitt store gjennombrudd denne sesongen. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

Grep muligheten

I Frisk Asker har det vært tøff konkurranse om keeperplassene, og forrige sesong måtte Fayen-Vestavik finne seg i å kunne spille fem kamper.

Det var selvsagt frustrerende, men han tok det med stor ro. For han har det å kunne lære av keeperkollega og forbildet Nicklas Dahlberg vært viktig.

Før denne sesongen var det igjen Dahlberg som var Frisk Askers førstekeeper, men tidlig i sesongen skadet burvokteren seg.

Da forbildet ble skadet, grep Fayen-Vestavik muligheten.

– Jeg har stått bra. Nå tør jeg å være større og sterkere på isen. Det er ikke lenger sånn "unnskyld at jeg er til", som det kanskje var litt i begynnelsen, sier han.

Keeperens gode prestasjoner har blitt lagt merke til. TV 2s eksperter kåret han til månedens spiller i november og da ekspertene i januar satt opp sin liste over de ti beste spillerne denne sesongen, ble 21-åringen funnet verdig en plass.

– Det er litt surrealistisk. Da vet jeg at jeg har gjort noe riktig og at jeg valgte rett. Det gir motivasjon for å fortsette og trenere hardere, sier han.

STIGENDE SELVTILLIT: Henrik Fayen-Vestavik sin selvtillit har steget gjennom sesongen. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

– Litt bittert

I 2019 ble Frisk Asker norgesmestere for første gang siden 2002. Lite visste de den gangen om at de i 2022 skulle forsvare tittelen for første gang siden seieren tre år tidligere.

Fayen Vestavik gleder seg til endelig å få spille sluttspill. At han kan bli helt avgjørende i moderklubbens forsøk på å forsvare NM-tittelen, motiverer han. Det er det presset han elsker å leve med, men han er også fullt klar over at det kan ende med skuffelse.

– Jeg blir fly forbanna når jeg slipper inn mål. Da føler jeg meg veldig liten, sier Fayen Vestavik, som tror at Frisk Asker kommer til å vinne igjen.

Han er stolt over det han har gjort denne sesongen, men synes det er synd at ikke bestefaren har fått se han få sitt gjennombrudd, og heller ikke vil få se hans forsøk på å forsvare NM-gullet. Han døde før barnebarnet opplevde suksess på isen.

– Jeg har ikke fått vist det til han. Det er litt bittert. Jeg tror han hadde vært stolt, sier Fayen-Vestavik.

I FORHANDLINGER: Henrik Fayen-Vestavik ønsker å fortsette i Frisk Asker. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

– Orker ikke lidelsen

Faren er uansett på plass på tribunen da sønnen spiller kamp. Det er ikke alltid like hyggelig.

– Det er forferdelig for familien å sitte og følge med hvis det går dårlig. Jeg har en tendens til å ta hatten min og gå. Jeg orker ikke lidelsen, sier han.

– Hvordan tror du det blir under sluttspillet?

– Det blir nok enda høyere puls enn tidligere. Jeg synes at det har vært litt deilig at Dahlberg har tatt støyten, men nå må han inn og levere fra dag en, svarer han.

Faren legger til at sønnen har en veldig god keepermakker i Isak Wallin, og at de mest sannsynlig vil rullere på å stå.

Det kan bli det siste Fayen-Vestavik gjør for moderklubben. Han er på utgående kontrakt. Nå er han i kontraktsforhandlinger med klubben.

– Jeg har lyst til å fortsette i Frisk Asker, sier keeperen.