Trønderen går for annen nasjon – slo norsk løper

Thomas Maloney Westgård (26) klinket til med et av karrierens beste løp under 15-kilometeren i OL. Norsk-iren slo til og med en av de norske løperne.

Det er kun fire utøvere fra hver nasjon som får gå øvelsene i OL, men ute i langrennsløypene på 15-kilometeren var det fem nordmenn ute og gikk.

En av dem var norsk-irske Thomas Maloney Westgård, som imponerte med en 14. plass i mål.

– Dette er helt fantastisk. Jeg er sykt letta og jævlig glad for at jeg endelig skal få til et sånt renn her, sier Westgård på kav trøndersk i pressesonen etter rennet.

– Er dette ditt beste løp?

– Jeg ble nummer ni i Val di Fiemme i fjor, men nå er jo alle de beste til start, det er OL, alle forbereder seg så godt som mulig, så det er vel tett opp mot det, ja, gliser Maloney Westgård.

UTKJØRT: Thomas Maloney Westgård fikk tatt seg helt ut under 15-kilometeren. Foto: Aaron Favila

Foran Erik Valnes

26-åringen bor i Trondheim, men har irsk mor og har valgt å representere Irland på grunn av den tøffe konkurransen i Norge. Fredag slo han Erik Valnes med 5,3 sekunder.

– Det betyr enormt mye, det er det her man drømmer om. Den distansen her har jeg drømt om de siste fire årene. Man kaver rundt og prøver å få det til å gå rundt, også får jeg middelmådige resultater her og der. Det å endelig få det til her er helt fantastisk, sier Maloney Westgård, som ikke legger skjul på at OL-løypa er knalltøff.

– Jeg var forberedt på at dette kom til å bli et av de tøffeste løpene jeg har gått. Cluet var å gå to jevne runder, jeg prøvde å åpne forsiktig, ikke stresse av å ligge langt bak og gå jevnt. Jeg følte meg bare sterkere og sterkere. Så får man det litt til slutt og går og kriger siste bakkene. Det var sabla tungt. Men det skal det være, man skal ikke kose seg i løypene her, sier trønderen.

SLÅTT: Erik Valnes fikk det ikke helt til å stemme under fredagens renn. Foto: Heiko Junge

– Irland skal ikke klage nå

Oppladningen hans til OL har ikke vært ideell, han har blant annet hatt korona.

– Det er litt følelser som tar overhånd, det har ikke vært en kjempesesong, så det er nesten ufattelig at jeg klarte å få et sånt resultatet med den oppladningen jeg har hatt. Jeg skulle aller helst ønske OL var om ett år. Men jeg sier ikke nei takk til det resultatet her i dag, sier han med et smil.

Norsk-iren ble nummer 43 på åpningsdistansen 30 kilometer skibytte (bare tre plasser bak Johannes Høsflot Klæbo), så 14. plassen på fredagens 15 kilometer var voldsom forbedring.

Og Maloney-Westgård har planer om å prøve seg på enda en OL-distanse.

– Jeg skal først suge på denne karamellen her, men det blir nok femmila. Det er OL, da må man gå. Det irske publikumet følger med, det er ikke så ofte de har mulighet til det. Da må man melke det.

– Hva slags respons har du fått fra Irland?

– Jeg har snakket litt med ledelsen, de virket jo strålende fornøyd. Hvis ikke det her skal gjøre dem fornøyd så vet jeg ikke. Det er jo det klart beste Irland har gjort på langrenn i hvert fall. De skal ikke klage nå, sier Maloney Westgård.