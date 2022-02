Hevder spillere gjør narr av assistenten – Rangnick måtte svare om uro

Se Manchester United-Southampton på TV 2 Sport Premium og Play fra klokken 13.00!

I flere uker har diverse aviser og nettsteder skrevet om misnøye hos United-spillerne med manager Ralf Rangnicks treningsmetoder.

ESPN skriver fredag at United-spillerne skal være overrasket over at tyskeren har overlatt mye av arbeidet på treningsfeltet til assistenten Chris Armas, som ble hentet fra fotball i USA.

Ifølge nettstedets kilder har flere av spillerne sammenlignet Armas med TV-karakteren Ted Lasso, en uprøvd og uerfaren amerikaner som plutselig blir kastet inn som manager i engelsk fotball.

På fredagens pressekonferanse ble Rangnick konfrontert med rapportene om misnøye i spillergruppen.

– Jeg har ikke lest noen aviser og jeg vet ikke om disse artiklene. Det jeg kan forsikre dere om er at treningene... Måten laget har utviklet seg på de siste par ukene er åpenbart taktisk, og dette er et resultat av arbeidet på trening, både på banen og når vi gjør videoanalyser, svarte tyskeren.

SAMMENLIGNET: Chris Armas (t.h.) har blitt sammenlignet med TV-karakteren Ted Lasso (t.v.), en småtøysete amerikaner som er uerfaren i engelsk fotball.

Rangnick med klar beskjed til Ronaldo

De siste kampene har de røde djevlene riktignok tettet igjen bakover, sammenlignet med den siste tiden under Ole Gunnar Solskjær. På tolv kamper har Rangnicks United slippet inn ni mål. Under Solskjær ble det 24 i sekken på like mange kamper.

Fremover har det imidlertid stoppet opp. 22 skudd resulterte i én scoring mot Burnley i sist kamp i Premier League. Totalt har United kun scoret 16 ganger på tolv kamper i alle turneringer under Rangnick.

En av dem som har slitt med å score under Rangnick er Cristiano Ronaldo. Kun to mål har det blitt for superstjernen, ett av dem på straffe.

– Det er ikke bare Cristiano Ronaldo. Han bør score mer mål, det er åpenbart, sa Rangnick fredag, og la til:

– Jeg synes vi skaper nok sjanser og muligheter i de siste kampene, men vi scorer ikke nok mål. Men dette er ikke et problem bare med Cristiano. Det er en utfordring for andre spillere også, spesielt de offensive. Vi scorer ikke nok.

Neste sjanse for Ronaldo og United-spillerne til å score er hjemme mot Southampton i tidligkampen lørdag.

