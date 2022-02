I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Se på bildet over en gang til. Denne typen Audi 100 var et ganske vanlig syn på veiene for noen år siden. Nå derimot, er de sjeldne å se. Ikke så veldig rart, for bilen er fra 1990. Dette er tredje generasjon, og den som kalles C3, av Audis store familiebil.

Akkurat denne bilen er en Avant, som betyr stasjonsvogn på Audi-språket. Dessuten har den Audis geniale firehjulsdriftsystem, quattro. Noe denne eieren vet å sette pris på. Disse bilene var drømmebiler for mange familier om vi skrur klokka noen tiår tilbake.

Nåværende eier, som er vesentlig yngre enn bilen, er en sann bilentusiast med flere klassiske bil-godbiter i garasjen.

Her deler han sin Audi-historie med oss:

Bilen:

Audi fra epoken da de virkelig tok steget inn i premium-segmentet. Dette var det klasse over. Det er det fortsatt. Foto: Privat.

Merke, modell: Audi 100 quattro Avant, fra 1990.

Hvor lenge har du eid den? Siden 22.09.2020.

Hva har du gjort med den? Denne har det ikke vært behov for å gjøre noe særlig med, men litt småting som å få i gang den gamle DEFA Spectra 3000 alarmen som manglet fjernkontroll. Koblet bort automatiske kjørelys, og ellers bare vanlig vedlikehold som bytte av registerreim, vannpumpe og løpehjul og slike ting.

Liker best med bilen: Lyden av den herlige femsylindrede motorenb, den er bare helt fantastisk! Og quattro-firehjulsdrift-systemet med låsbar differensialsperre bak!

Original nøkkelring fra bilen var ny. Defa-alarmen var også en populær greie på 90-tallet. Foto: Privat.

Liker minst med bilen: Det er absolutt ingenting jeg misliker med denne!

Beste opplevelse med bilen: Det var nok høstkvelden i september 2020 da jeg hentet den hjem! Sto bare en liten times kjøretur unna der jeg bor.

Framtidsplaner for bilen: Holde den i god stand og nyte den på vinteren. En årstid den er som skapt for!

Les også: Roger oppfyller bildrømmer – uten at det koster skjorta

Drømmebil: Audi Sportquattro eller en eller annen 70/80talls BMW/Alpina.

Annet: Denne er kjøpt ny hos Erik Arnesen i Oslo av Sola Stanse & Verktøyfabrikk i Oslo. Legg merke til at det originale nøkkelknippet ennå er på plass!

Har gått 20 år på Røros/Tynset uten salt på veiene, så den er usedvanlig bra for rust! Er opprinnelig varebil med grønne skilt, men jeg fikk omregistrert den til personbil høsten 2020. Av ekstrautstyr har den kun grøftelys og manuelt soltak.

Ellers er det ettermontert fjernstyrt sentrallås med DEFA-alarm og DEFA Futura motor/kupévarmer med vedlikeholdslader til batteriet. Kilometerstand i skrivende stund er 382.000! Bruker ikke olje og føles imponerende fresk og fin, med godt bunndrag! Perfekt bruksbil! Behandlet med Fluidfilm for å hindre rust.

Jeg vasker den minst en gang i uken på vinteren og den er i tillegg vokset med Fusso. Og alt virker som det skal på den! Dette er uten tvil den beste bilen jeg har hatt til nå, med minst problemer!

Brukt direktørbil: – Nei, du må ikke finne på å kjøpe denne

Avant-karosseriet gir bilen mye særpreg. Med firehjulsdrift er ikke vinterveier noe problem. Foto: Privat.

Eieren:

Navn: Lars Richard Upsahl.

Alder: Jeg har blitt 26 år.

Bosted: Mosby, som ligger ca. 10 kilometer nord for Kristiansand.

Litt om meg selv: Alltid vært veldig glad i bil og hatt sansen for spesielt Audi, BMW og Mercedes. Jeg har også en 1994-modell Jaguar XJ40/4.0S i fargen British Racing Green som er kjøpt ny på Oslo Jaguar Service, samt en 1985-modell Opel Senator 2.5i som for øvrig er vist fram her tidligere.

Les om Lars Richard sin Opel Senator her:

Vis fram bilen din:

Har du en bil du vil dele med oss? Billig, dyr, stygg, pen, gammel, ny, liten eller stor, se info her.

Les også: Slottet åpner portene – slik har du ikke sett bilene før

Video: Vi har testet nye Audi RS3 på vinterføre. Det var moro!