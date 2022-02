John Gunnar (47): – Vi tør ikke sove i Kiev i natt

Fredag kveld kom utenriksdepartementet med en klar oppfordring til alle norske borgere om å forlate Ukraina.

Den svært spente situasjonen gjør John Gunnar Haugenes (47) og samboeren Viktoriia Denysiuk bekymret.



– Vi føler oss rett og slett ikke trygge nok til å sove i leiligheten i Kiev i natt. Nå pakker vi tingene våre, mens vi venter på at klesvasken skal bli ferdig. Etter det skal vi sette oss i bilen og kjøre, forteller Haugenes til TV 2.

Flykter til liten landsby

Paret skal kjøre til Viktoriias foreldre, som bor i en liten landsby 16 mil utenfor den ukrainske hovedstaden. De har allerede søkt tilflukt der i et par uker, men håpet var å komme seg tilbake til byen.

Klokken 15 norsk tid ankom John Gunnar og Viktoriia leiligheten i Kiev, med en plan om å kunne være der en tid fremover. Så kom meldingen fra utenriksdepartementet.

– Vi snudde omtrent i døren da vi fikk meldingen fra utenriksdepartementet og leste at Russland muligens kan invadere Ukraina før OL er omme. Vi har ikke helt bestemt oss for om vi skal dra hjem til Norge enda. Det blir en minutt for minutt-avgjørelse.

– Det er jo litt vanskelig å si med sikkerhet hvordan ting kommer til å utvikle seg, men vi føler oss i hvert fall litt tryggere ute på landsbygda, sier Haugenes.

Svært spent situasjon

Situasjonen ved Ukrainas grenser er svært spent. Russland har sendt over 100.000 soldater til grensen. I flere uker har en rekke statsledere diskutert situasjonen og forsøkt å dempe spenningsnivået mellom de to landene.

– Russland kan invadere Ukraina når som helst. Vi kan ikke si akkurat når, men vi kan si at det er fullt mulig at Russland invaderer Ukraina før slutten av vinter-OL, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sulivan på en pressekonferanse fredag.

Utenriksdepartementet skjerpet fredag reiserådene til Ukraina, Russland og Hviterussland. Samtidig ber de alle norske borgere om å komme seg hjem. De nye rådene trer i kraft umiddelbart.

Utenriksdepartementet fraråder også alle reiser til eller opphold i Russland nærmere enn 250 kilometer fra den ukrainske grensen. De fraråder også alle reiser til hele Hviterussland, bortsett fra hovedstaden Minsk.

– Det er en alvorlig og uforutsigbar sikkerhetssituasjon som kan endre seg raskt. Vi har tett dialog med våre allierte om situasjonen. Derfor fraråder vi nå alle reiser til Ukraina, og vi oppfordrer norske borgere til å forlate landet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på en pressekonferanse fredag kveld.

KLAR OPPFORDRING: Utenriksminister Anniken Huitfeldt oppfordrer nordmenn i Ukraina om å forlate landet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hun sier det fortsatt er mulig å reise ut av Ukraina ved hjelp av vanlig rutefly og ordinær transport, men understreker at det kan endre seg.

Flere land ber sine innbyggere forlate landet

Torsdag oppdaterte USA reiserådene og oppfordret alle amerikanere om å forlate landet.

– Ikke reis til Ukraina som følge av økt trussel fra russisk militæraktivitet og covid-19, mens de som er i Ukraina bør forlate landet nå med kommersielle flygninger eller private løsninger, står det i reiserådet.

USA har tidligere frarådet alle ikke-nødvendige reiser til Ukraina.

Også Sør-Korea, England, Nederland og Danmark har i løpet av det siste døgnet bedt sine innbyggere om å forlate landet.