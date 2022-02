Kia var et ganske ukjent merke for de fleste av oss da de lanserte første generasjon av sin Sportage, tilbake i 1993.

Spoler vi 29 år frem i tid, er situasjonen ganske annerledes. Kia har flere suksessmodeller bak seg. De var tidlig ute med elbiler og har nå lansert sin første elektriske SUV, kalt EV6. De første bilene har kommet til landet, flere tusen nordmenn har bestilt og venter nå på sitt eksemplar.

Men alt handler ikke om elbil hos Kia. De satser også tungt på ladbare hybrider, blant dem Sportage som nå kommer i helt ny og ladbar versjon.

Bilen er ventet til Norge først til sommeren, men denne uken har vi i Broom fått muligheten til å teste et tidlig eksemplar, på tyske skilter.

Rundt under en halv million

Skal vi ta noen fakta først? Sportage går inntil 70 kilometer på strøm, dermed plasserer den seg blant de beste i klassen på dette området. Batteripakken er på 13,8 kWt. Elmotoren har maksimal ytelse på 91 hestekrefter, den jobber sammen med en 1,6-liters bensinmotor på 180 hestekrefter. Til sammen har de en såkalt systemytelse på 265 hestekrefter. Det holder til å sende bilen fra 0-100 km/t på 8,2 sekunder.

Aggressiv front. Her skjer det MYE!

Med lengde på 4,51 meter er vi her i klassen for kompakte SUV-er/crossovere. Bagasjerom på 540 liter gjør at den bør duge som familiebil for de aller fleste. Startpris: Strategiske 499.000 kroner. Kia skal kun ta inn ladbar hybrid, med 4x4.

Førsteinntrykket bak rattet er at Kia har flyttet Sportage flere hakk oppover sammenlignet med forgjengeren. Her kjenner vi igjen mye fra elbilen EV6, blant annet den store buede skjermen som er satt sammen av to 12,3" skjermer.

EV6: Her får du rett og slett mer enn du betaler for

Skjermoppsettet kjenner vi igjen fra elbilen EV6. Kia har beholdt ganske mange knapper og brytere, det fungerer godt.

Fin komfort

Med over fra EV6 er også den lille skjermen som er plassert rett under hovedskjermen. Denne er dynamisk, og brukes både til klimaanlegget og infotainment.

Løsningen er smart og effektiv så fort du blir vant til den. Ikke minst er det positivt at du slipper unna mye trykking på de store skjermene. Kvalitetsfølelsen i i interiøret er generelt god, bare øvre del av dashbordet virker litt enklere enn resten.

Vi kjører GT Line-utgaven, som har svært gode forseter. Her er det rikelig støtte alle veier. Kjøremessig merkes det at bilen har 140 kilo batterier plassert under gulvet. Kjørefølelsen er tung og solid, samtidig som understellet gir fin komfort. Støydempingen er god, bare når den presses, høres motoren litt.

Folkelig bil helt til topps i eierundersøkelse

Rett fra siden er designet mer anonymt.

Innersvingen på Skoda

Drivlinjen gir solid kraftoverskudd. Men Sportage er ikke blant de sprekeste ladbare hybridene på markedet. Ved gasspådrag føles det som de to motorene nøler litt før de bestemmer seg for å trå til og samarbeide. Det kan være at dette går på kontoen for svært tidlig eksemplar, det skal vi finne ut når flere biler kommer til Norge senere i år.

Fiks løsning på nakkestøttene, i alle fall for deg som har med ekstra klær på biltur.

Til at Sportage er såvidt over 4,5 meter lang er plassen imponerende god. Her har Kia-ingeniørene gjort en god pakkejobb. Foran er det som vanlig rommelig. I baksetet sitter to voksne bra, tre unger går også fint.

På praktiske løsninger er Kia nå godt i gang med å ta innersvingen på selveste Skoda. Bakseteryggene kan justeres, det er smart for å finne en optimal sittestilling. Passasjersetet foran kan reguleres fra baksetet. Det er også integrert USB-lader i seteryggen her. Nakkestøttene foran har en ekstra utforming for å henge klær på. Og i bagasjerommet finner vi festekroker og strømuttak, også hendler for å slå ned bakseteryggene. I sum er alt dette ting du lærer å sette pris på når du eier bilen.

Offensiv holdning: Her skal Kia utfordre Porsche

Stort bagasjerom, her er det også lett å utnytte plassen.

Bilen griper inn

Som vanlig kjører Kia også på med mye utstyr, Her er det for eksempel både varme og kjøling i forsetene og varme i baksetene, dessuten effektiv rattvarme.

En viktig teknologisk nyhet at bilen nå går fra å varsle om potensielle farer, til å gripe inn. Drive Wise er samlebetegnelsen som blant annet består av blindsone-assistent, smart navigasjonsbasert cruisecontroll (som for eksempel justerer farten selv i forbindelse med svinger og endrede fartsgrenser).

I tillegg får du elektrisk justering av demperne. Dette er noe Kia tidligere bare har hatt på flaggskipet Stinger.

Fiks løsning i displayet, her kan du se hvordan hvert hjul jobber.

Storselger for to år siden

Oppsummert er dette en bil som har alle forutsetninger for å bite fra seg. Sportage leverer jevnt og høyt på alle områder, her er det lite som skurrer eller trekker ned.

Det eneste som nok ikke er optimalt, er timingen. Det store spørsmålet er hvor lenge de ladbare hybridene vil klare å opprettholde et betydelig salgsvolum i Norge. Sportage tilhører en klasse der vi nå har veldig mange elektriske alternativer, inkludert selskapets egen EV6.

Hadde den kommet for to år siden, ville det ikke vært tvil: Da hadde Sportage blitt en storselger. Nå er det mer usikkert. Men det handler mye mer om markedet, enn bilen i seg selv.

Les vår test av utgående Sportage med dieselmotor her

Kia gjør mye riktig om dagen, Sportage er et nytt bevis på det.

KIA SPORTAGE PHEV GT-LINE 4WD Motor og ytelser: Motor: 1,6-liter + elmotor Drivstoff: Bensin Systemeffekt: 265 hk 0-100 km/t: 8,2 sekunder Toppfart: 191 km/t Batteri/lading: Batteripakke: 13,8 kWt Ombordlader: 7,2 kW Rekkevidde strøm (WLTP): 70 kilometer Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 451 x 186 x 164 cm Bagasjerom: 540/1.715 liter Vekt: 1.830 kilo Tilhengervekt: 1.350 kilo Pris: Fra: 499.900 kroner

Se video av Kia Sportage under: