Alle flyselskapene i Norge opphever munnbindkrav

– Dette er en kjempefin utvikling. En ting er at det er fint for alle reisende, men ikke minst er dette et signal om at vi kanskje denne gangen er på vei ut av denne lange og krevende perioden, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til TV 2.

Widerøe, Flyr og SAS gjør også som Norwegian.

NORWEGIAN: Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian. Foto: Frode Hoff / TV 2

Flyselskapene har vurdert munnbindkravet fortløpende. Gjennom pandemien de siste to årene har flyselskapene fulgt myndighetenes råd og krav - samt EASA sine anbefalinger.

Selskapenes egne vurderinger er også blant faktorene som påvirker denne avgjørelsen.

– Vi har lenge sagt at vi ønsker munnbindpåbudet så kort som mulig, men så lenge som nødvendig. Når det nå åpner opp i Skandinavia, er det naturlig at vi følger etter, sier Tuman.

Opphevingen gjelder imidlertid kun fortsatt på flyvninger innenriks og i Skandinavia. Skal man andre steder, gjelder munnbindkravet fortsatt.

– Det er viktig å sjekke kravet for munnbind der man skal. Selv om det ikke er påbudt på de aktuelle flyvningene, kan det være annerledes på stedet du skal, sier Tuman.

Og dersom man fortsatt ønsker å gå med munnbind om bord på flyene, er det selvfølgelig mulig, presiserer alle flyselskapene.

– Det vil heretter være frivillig for den enkelte å bruke munnbind. Flyr er som eneste flyselskap sertifisert etter DNVs My CAREs sertifisering og har med det gode systemer for smittevern, sier kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i Flyr.

– Det er viktig for oss at passasjerene føler seg trygge på våre fly, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Silje Brandvoll, i Widerøe.

Norwegian, Widerøe og Flyr opphever munnbindkravet fra og med søndag, mens SAS må komme tilbake til tidspunkt.

Norwegian, Widerøe og Flyr opphever munnbindkravet fra og med søndag. Foto: Rano Tahseen / TV 2

– Vi skal fjerne munnbindkravet så fort som mulig, men har ikke fastsatt tidspunkt ennå, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.

Andre gangen

Dette er andre gangen flyselskapene fjerner munnbindkravet. Første gangen var i oktober - tre uker etter Norges gjenåpning. Også da gjaldt opphevingen kun på flyvninger innenriks og i Skandinavia.

I desember måtte imidlertid flyselskapene gjeninnføre kravet om munnbindet igjen.

Lørdag formiddag holdt statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol pressekonferanse. Der kunne helsemyndighetene fortelle at både meteren og munnbindpåbudet ryker.