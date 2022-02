Høyre våknet først da det skulle bygges blokker på Montebello

Vi i Rødt ser ikke mange tegn på at H og Frps nye visjoner for byutvikling gjelder øst for Montebello.

Høyres og Venstres representanter i Byutviklingsutvalget og Frps gruppeleder i Oslo bystyre skriver på tv2.no om behovet for å balansere hensynet til at boligprosjekter skal gi plass til flest mulig mot at prosjektet skal bli best mulig.

I teksten kan vi lese at disse partiene ønsker å at det i fremtiden etableres bedre boliger og boområder i Oslo.

Det er et ønske Rødt deler, og som vi forsøker å følge opp i praksis hver gang vi behandler en reguleringssak med et nytt boligprosjekt.

I mange prosjekter stiller vi forslag om å redusere høyder, sikre gode uteområder med skikkelige solforhold og gjøre de minste leilighetene litt større.

Med jevne mellomrom får vi støtte av Venstre til slike endringer, mens H og Frp tradisjonen tro støtter kapitalens ønsker om høy profitt over hensyn til kommende bomiljøer.

De samme partiene skriver at man må finne forskjellige løsninger for ulike områder ved å ta hensyn til omkringliggende bebyggelse.

Det er en argumentasjon vi mest har hørt fra høyresida når det er forslag om fortettingsprosjekter i nærheten av villaområdene vest i Oslo.

Da må husene være lave. Men når det fortettes i områder med blokkbebyggelse i Oslo øst og i Groruddalen så er det visst ikke noe problem med store høyder og trange uterom.

Et nytt Løren

Er det slik man tar hensyn til omkringliggende bebyggelse?

Rødt mener at det ikke trengs flere trange boligprosjekter på Løren, det som trengs er variasjon. I hele Oslo.

God bokvalitet kan ikke være forbeholdt de velbemidlede på Oslo vest.

Hva tenker Høyre og Frp for eksempel om prosjektet som er planlagt på tomta Karihaugveien 22?

AP, MDG og SV i byrådet har gått inn for et prosjekt som neglisjerer Plan- og bygningsetatens innsigelser og støtter utbyggerne fullt ut.

Her er det foreslått boliger rett ved E6, selv om dette frarådes av bydel Stovner og bydel Alna, i tillegg er det meningen at de sin ikke klarer å skaffe seg bolig selv, skal samles i trafikkstøyen med trange og skyggefulle uteområder.

Det er ikke den eneste saken, det har blitt vedtatt flere prosjekter, med høyresidens velsignelse der lokaldemokratiet har protestert.

Nedbygginga av Ekebergsletta ble vedtatt tross stor lokal motstand. Lokalmiljøet på Mortensrud frykter overkjøring når det skal fortettes ytterligere der.

«Gateløp, torg og møteplasser, grøntområder og sosial infrastruktur må også passe inn i en større sammenheng. Boligkjøperne må se at de kjøper seg inn i et boligprosjekt hvor de både kan leve, bo og trives i lang tid» kan man lese i teksten.

Hvor i Oslo er dette viktig for Høyre? Ikke i Nydalen i alle fall.

Parkprosjekter

Da Høyre styrte byen fikk en enkelt utbygger herje i området og har bygget prosjekt etter prosjekt uten noen planer om å utarbeide skikkelige grøntområder.

I forrige møte i byutviklingsutvalget fremmet Haakon Riekeles fra Venstre og undertegnede et forslag for å raskere få på plass en stor park i Nydalen.

Forslaget innebar at det sendes en bestilling til Plan- og bygningsetaten om å utrede to planforslag med større parkprosjekter som skal inkluderes i høringsprosessen til fremtidige reguleringsplaner for tomtene til OBOS og Avantor i Sandakerveien i Nydalen.

Dette er de tomtene som er igjen i området som ikke er bebygget og som det er en sjanse for å bygge en park av tilfredsstillende kvalitet.

Hverken Høyre Ap, MDG eller SV stemte for dette forslaget. Isteden tilsluttet de seg en merknad om grønne tak. Som om det er en erstatning for park.

Snart skal et prosjekt på Montebello behandles. Der fant Høyre straks ut at det var behov for demokratisk kontroll og vil ha med opposisjonen på et forslag for å redusere høyder og utnyttelse.

Rødt kan godt stemme for et slikt forslag da vi har fått nok av hodeløs og uansvarlig fortetting.

Ulik tykkelse på lommeboken

Men da hadde det vært flott om både Høyresida og byrådspartiene ble med på dette også i Oslo indre øst og Groruddalen.

Vi er også tilhengere av tidlig involvering, noe som også er grunnen til at vi ønsker forslagene i Nydalen som en del av alternativene som skal vurderes.

Når det kommer til boligprisene er det markedet som er problemet. Å ha et sted å bo en grunnleggende menneskerett som nå har blitt gjort om til et spekulasjonsobjekt.

Vi trenger folk i Oslo med all slags bakgrunn, med varierte yrker og ulik tykkelse på lommeboka.

Vi trenger rett og slett at langt flere av boligene som bygges ikke har profitt som sitt endelige mål.

Det krever både endring av lovverk som gjør at kommunen kan stille krav om ikke-kommersielle boliger.

I påvente av at regjeringa får ut fingeren må kommunen selv bygge flere boliger for helt vanlige folk i Oslo.

Kommunen eier tomter som de kunne ha valgt å bygge boliger på selv blant annet på Filipstad, på Furuset, og flere steder i Hovinbyen.

Velkommen etter

Et grep de tre partiene foreslår er å snu behandlingen av reguleringssaker på hodet der bystyret legger føringer tidligere.

«Det er vi som har det siste ordet, men burde vi ikke også ha det første? Det vil dessuten være en fordel for utbyggerne at bystyret i enkelte saker kommer tidlig på banen, nettopp for å gi signaler om hva vi ønsker oss for byens beste».

Dette høres jo helt fantastisk ut, da er det bare å slenge seg på forslag som legger opp til nettopp dette slik som det som er levert om Nydalen.

Det er bare å ønske velkommen etter.

Men vi husker godt høyresidas motstand mot kommunal planlegging før utbyggerne kommer på banen, så vi tror ikke at høyresida mener alvor før vi ser at de følger opp også øst for Montebello.

