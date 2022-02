Elabdellaoui øye-operert elleve ganger: – Alt var svart

– Jeg trodde jeg bare hadde noe i øyet som måtte fjernes, men jeg så kjente jeg at ansiktet var i brann. Alt var svart, sier Omar Elabdellaoui til The Guardian.

I et intervju med den engelske avisen snakker Elabdellaoui ut om ulykken med fyrverkeri på nyttårsaften 2020.

– Jeg hadde ikke kontroll de første dagene. Alt var svart, så jeg visste ikke om det var natt eller dag. Tid var irrelevant, sier Galatasaray-spilleren.

Siden ulykken har han vært gjennom elleve operasjoner.

I artikkelen kommer det frem at høyrebacken, som var visekaptein på Lars Lagerbäcks landslag, fikk hjelp av den amerikanske spesialisten Edward Holland i Cincinnati.

Han omtales som banebrytende innenfor hornhinnetransplantasjonskirurgi.

Holland ga Ellabdellaoui 5-10 prosent sjanse for å få synet tilbake, fordi det var en av de verste skadene han hadde behandlet i løpet av sin 35 år lange karriere, skriver The Guardian. Spesialisten skal ha beskrevet den som fire ganger verre enn skader amerikanske soldater har fått av bomber i Afghanistan.

Elabdellaoui tilbragte et halvt år av og på i USA. En stamcelleoperasjon var viktig for å få synet tilbake på det høyre øyet. Søsteren hans var 100 prosent match.

– Det var uvirkelig. Det var et stort tegn om at det kom til å gå bra. Selv om vi visste at det var langt igjen, forteller Omar, som setter stor pris på støtten fra familien.

I november kom nyheten om at 30-åringen ville returnere til trening og gjøre et mirakuløst comeback på fotballbanen.

Saken oppdateres!