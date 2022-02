«Nå er du ute å kjøre, Marte. Du prater bare tøv»

– Jeg måtte ringe Sverre med en gang jeg kom til mål. Han var litt rørt, han gråt faktisk litt. Jeg sa at «du kan ikke grine ennå, vi vet ikke om det vil holde til gull», forteller Marte Olsbu Røiseland og ler.

Ektemann Sverre Olsbu Røiseland fulgte rennet alene på hytta i Sirdal.

– Det var rimelig nervepirrende. Heldigvis satt jeg alene. Jeg minnes ikke så mye fra den siste skytingen, egentlig. Jeg vet bare at det var rimelig vilt i stua da den siste blinken gikk ned. Da hun tok sekunder på Tiril på sisterunden, visste jeg at den som skulle ta henne måtte gå fryktelig fort, sier han til TV 2.

Under mandagens normal ble det bom på sisteskuddet for Røiseland. Det preget henne inn mot fredagens sprint.

– Jeg var kjempefornøyd med bronsemedalje, men litt skuffet over at jeg ikke presterte når det gjaldt som mest. Jeg var ganske innbitt på at det ikke skulle skje igjen, sier Røiseland.

– Da jeg kom inn på stående, var jeg ganske fast bestemt på at de blinkene skulle ned, understreker gullvinneren.

VIKTIG STØTTESPILLER: Marte Olsbu Røiseland med ektemann Sverre Olsbu Røiseland etter VM i 2020. Foto: Berit Roald / NTB

– Nå, Marte, er du ute og kjøre

I mai var ektemann Sverre med på å legge planen for hvordan Marte Olsbu Røiseland skulle være på sitt beste i OL i Beijing. Den siste uka før avreise var ekteparet alene igjen på høydesamling i Lavazé, mens resten av skiskytterlandslaget gikk verdenscup i Anterselva.

– Hva var det viktigste i planen dere la i mai?

– Det viktigste var å tenke på at OL gikk i høyde, og hva hun måtte ha inne av høydetrening for å levere der. Den siste pre-campen i Lavazé var viktig. Vi har erfart at det mentale inn mot mesterskap er veldig avgjørende for henne. I fjor så jeg henne ikke fra januar til VM var ferdig. Så det å få en uke sammen med henne, koble vekk fra skiskyting og sånn, var utrolig viktig, sier Sverre Olsbu Røiseland.

En annen ting han trekker fram som helt avgjørende, er Olsbu Røiselands samarbeid med idrettspsykolog Brit Tajet-Foxell.

Så sent som kvelden før gulløpet opplevde nemlig ektemannen at fokuset til Marte ikke var slik det skulle være.

– Hun var veldig nervøs i går da jeg pratet med henne. Hun begynte å prate om diverse ting som ikke handlet om hennes egen prestasjon.

– Hva pratet hun om da?

– Om forholdene, om resultater og sånne ting. Jeg prøvde å vri det om litt, og sa at «nå, Marte, er du ute å kjøre. Nå prater du bare tøv her.» Og så vet jeg at hun hadde en god prat med Brit etterpå.

– Må ha noen hemmeligheter

I pressesonen fortalte Røiseland om hvor viktig samarbeidet med idrettspsykolog Brit var for å ha riktig fokus til sprinten.

– Det har vært tre jobbedager mentalt sammen med blant annet Brit. Det at jeg klarer å nullstille i dag, og bare angripe og gå på smaker utrolig deilig. Det føles skikkelig bra, dette var den store målsettingen, sier en strålende fornøyd gullvinner.

Men Røiseland ville ikke gå i detaljer om hva samtalene med Brit handlet om.

– Nei, jeg kan egentlig ikke det. Det er vårt språk og det betyr mye for meg. Da må man jo ha noen hemmeligheter, sier Røiseland med et lurt blikk.

– Kan du si noe om hva det betydde for at du står her med gull nå?

– Jeg tror det handler mye om å nullstille og klare å angripe i dag. Samtidig lære av det som jeg ikke fikk helt til på normalen. Det følte jeg at jeg tok med meg. Jeg tok med meg det som var bra, og det som jeg ikke var så fornøyd med. Jeg snudde det om i dag og klarte å levere kanskje mitt aller beste løp noen gang.

GULLGLIS: Marte Olsbu Røiseland under blomsterseremonien. Foto: Fredrik Varfjell

Ektemann Sverre beskriver konens mentale styrke slik:

– Den er litt vanskelig å beskrive. Hun overrasker støtt og stadig. Det hun har vært veldig god på i år, er å ha fokus på at hun skal gjøre gode renn, bare konsentrere seg om egen prestasjon uavhengig av konkurrenter, føre og vindforhold. Hun skal ta hver situasjon som en positiv utfordring. I et mesterskap handler det mye om den mentale formen. Den har mye å si både for det fysiske og skyteformen, sier ektemannen.

Røiseland tok seg tiden til å takke de hjemme etter at gullet var sikret.

– De hjemme betyr alt for meg. Familien min, vennene mine og alle som støtter meg. Jeg hadde ikke vært den jeg er uten dem. De var nok mye mer nervøs enn jeg var i dag, og jeg tror de gleder seg til denne skisesongen er over. Så de har nok nerver i helspenn for hvert skirenn, og jeg må bare takke så mye for all heiing.