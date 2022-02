– Du må planlegge nå

Etter to år med pandemi og norgesferie, har nordmenn nå kastet seg over muligheten til å reise utenlands. Allerede er reiser til sol og varme i vinterferien i uke 8 og 9 nesten utsolgt hos reiseselskapene. For påsken er det også svært få plasser igjen, som TV 2 fortalte denne uken.

Nå må folk tenke på sommerferien hvis de vil til populære ferieland i Sør-Europa:

– Skal du ha plass, så må du begynne å planlegge nå, sier Gunnar Grosvold, konsernsjef i Escape Travel Group, som blant annet driver turoperatøren Escape Travel.

Escape, som de andre reiseselskapene, opplever allerede stor pågang for sommerferien. Og hoteller fylles nå fort opp: Også reisende fra resten Norden og andre land med ustabile sommertemperaturer vil sikre seg opphold i populære ferieland i Sør-Europa, etter to år med hjemmeferie.

– Fra hele Nord-Europa kommer det til å bli ordentlig trøkk, sier Grosvold i TV 2-programmet Bare business.

Øy-ferie

Han ser også trender i hvor folk ønsker å reise, og etterdønninger av pandemien virker fortsatt å ha en effekt.

Gunnar Grosvold er gjest i Bare Business. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi ser at folk vil reise til øyer. Øyer er som regel mindre steder med mindre trykk av turister. Og det ser vi ganske tydelig, at folk søker steder hvor det ikke er så mange andre, sier Grosvold.

Nå i vinter er det blant annet mer pågang på reiser til øya Madeira. Og for sommeren ser Grosvold også mer interesse for mindre greske øyer.

– Hellas selger nå veldig godt. Der er det veldig mange øyer å reise til, man kommer tett på lokalbefolkninger, og det kryr ikke av andre gjester, sier han.

Bestillinger til Italia har økt igjen, etter at de har lettet noe på innreiserestriksjonene:

– Italia gikk ut 1. februar og sa at de åpner grensene. Da så vi at turer til Italia gikk i været, sier han.

Dyrere hoteller

De som allerede har begynt å planlegge ferie, kan ha lagt merke til at hoteller de tidligere på har bodd har skrudd opp prisene betydelig fra før pandemien.

Grosvold er enig i at det gjelder mange hoteller, men ikke alle. Og der prisene har gått opp, er det flere forklaringer:

Mange hoteller har tatt opp lån for å komme seg gjennom pandemien, og det er høye strømpriser i hele Europa.

– Prisene øker fordi strømmen er blitt dyrere, og inflasjonen har gått opp. Og så er det veldig mange hoteller som har hatt to år hvor de har tapt mye penger. Da er de nødt til å ta seg noe bedre betalt for å få inn økonomien igjen, sier han.

Finere rom

Grosvold tror ikke at høyere priser vil stoppe folks reiseplaner. Han ser at mange nordmenn nå er villige til å bruke mye penger på reiser - mer enn de har gjort før:

– De kjøper businessklasse på flyet, og de kjøper finere rom. De blir borte lenger. De søker kanskje til steder de ikke har vært før, fordi de skal unne seg noe spesielt, sier han.

Men hva med norgesferie?

Gjennom de siste to årene har mange norske hoteller og reiselivsbedrifter forstått at de har mye å tilby nordmenn som skal utforske eget land, ikke bare utenlandske turister på Norges-besøk.

Grosvold og Escape Travel har nå 54 ulike reiser i Norge, mens de før korona hadde syv. De tilbyr nå blant annet gårdsferie i Sogn, og fjellferie i Valdres - og han tror nordmenn har fått smaken på norgesferie, selv om grensene er åpne:

– Vi tror folk framover vil gjøre begge deler - både nye opplevelser i Norge og reiser til utlandet, sier Gunnar Grosvold.

Se hele intervjuet med Gunnar Grosvold i Bare business denne helgen på TV 2 Nyhetskanalen, eller når som helst her på TV 2 Play.