Jeg er nyutdannet, men får ikke jobbe fordi byråkratene somler

Vi vil bare hjem å jobbe

Jeg er en av de heldige som har fått studere medisin i vårt naboland med billigere øl og røde pølser.

Det er deilig å være norsk i Danmark, men ikke så deilig å komme tilbake igjen til Norge. For når jeg har fullført seks år med medisinutdannelse, vet jeg ikke om jeg vil få autorisasjon som lege i Norge.

Takket være pandemien har jeg fått bo mye hjemme i Arendal de siste årene. Jeg har tatt det meste av praksisen min på sykehuset i Arendal.

Etter fem fullførte år på medisinstudiet har jeg også fått lisens til å kunne jobbe med legeoppgaver og fungere mer som en lege på jobb.

Når jeg derimot er ferdig med mitt siste år til sommeren vil studentlisensen min gå ut, og jeg vil miste muligheten min til å jobbe i Norge som lege og gå videre i LIS1/turnustjenesten.

Jeg kan altså jobbe som lege som medisinstudent med lisens, men ikke når jeg er ferdig på studiet.

Frem til 2019 kunne man dra rett til Norge som nyutdannet lege etter seks år i Danmark og få autorisasjon.

Nå har vi ikke samme muligheten, men etter påpakning fra ESA åpnet Helsedirektoratet i juli 2021 opp for at man kan søke autorisasjon igjen som nyutdannet lege.

Det var det flere som gjorde. 40 stykker faktisk. De ble forespeilet en behandlingstid på tre måneder, men Helsedirektoratet har satt ny frist gang på gang.

Nei fra Helsedirektoratet

Den neste er slutten av februar. Altså har Helsedirektoratet nå snart brukt åtte måneder på å vurdere om den seksårige medisinstudiet i Danmark kvalifiserer til autorisasjon sånn som den norske (og den polske og slovakiske, for den saks skyld).

Det er frustrerende for meg som ikke vet hva jeg skal gjøre til høsten, men det er veldig ugreit for de som har fått turnusplass i Norge som starter i mars og nå ennå ikke vet om de får autorisasjon.

Flere har spurt om de kan få utsatt studentlisensen sin, men har fått nei fra Helsedirektoratet.

Det er en mulighet å ta turnusen i Danmark og bidra til det danske helsevesenet.

Da vil man ha de samme oppgavene og ansvaret som gjennom turnustjenesten i Norge.

Men når du kommer hjem, får man ingenting godkjent. Helsedirektoratet sa endelig ifra sist uke at de ikke ville godkjenne den danske turnusen i det hele tatt.

Dobbel turnus

Vi som studerer i Danmark, må altså gå dobbel turnus for å kunne jobbe som lege i Norge.

Først seks år på medisinstudiet, så et år i dansk turnus før vi kan gjennomføre 1,5 år norsk turnus. Det er ikke effektivt, hverken for oss eller helsevesnet.

Hva er logikken i denne ordningen? Og hvem vinner egentlig på at vi må gå dobbelt turnus?

Det spørsmålet har politikerne også stilt seg.

Senest før sommeren kom daværende opposisjon med SV i spissen med forslag om å godkjenne dansk turnus (KBU) mot deler av LIS1 og at legene fra Danmark skulle kunne få autorisasjon uten å gå dobbel turnus.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte for forslaget. Vi fikk lovnader om at dette skulle trioen ordne hvis de vant valget.

Men når virkeligheten inntraff viste det seg å være en skuffende stor forskjell på opposisjon og posisjon.

Nå virker det som om Arbeiderpartiet har glemt oss vanlige folk, og heller lar byråkratene vinne.

Politikerne må huske

Det fremstår som om Helse- og omsorgsdepartementet har glemt at de som studerer medisin i Polen hadde akkurat samme problem for 4-5 år siden.

Da gikk derimot departementet aktivt inn og ordnet en avtale med polske myndigheter. Forskjellen på meg og mine venner som studerer i Polen er at de vet at de får autorisasjon etter studiet, jeg som har studert i et skandinavisk land, med et svært likt helsevesen til vårt, vet ikke om jeg får autorisasjon.

Vi vil hjem og jobbe, det er alt vi ber om.

Vi har studert i et av de landene som er nærmest Norge og har det mest sammenlignbare helsevesenet.

Legeforeningen vil ha oss, sykehusene vil ha oss, kommunene skriker etter flere leger, men Helsedirektoratet stopper oss.

Nå er det på tide at politikerne husker at Stortinget står over direktoratene og ikke omvendt.

Nå har Frp kommet med et forslag i Stortinget så vi kan slippe dobbel turnus.

Vi som studerer medisin i Danmark krysser fingrene for at det får flertall og at Senterpartiet og Arbeiderpartiet husker løftene de ga oss før valget.

Alt vil er å komme hjem.

