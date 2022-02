PST: Kina og Russland fortsatt fremst i trusselbildet

Fredag legger Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fram sine trussel og risikovurderinger.

Se pressekonferansen i videovinduet øverst!

Fremmed etterretning

– Flere lands etterretningstjenester opererer på norsk jord. I likhet med tidligere år, vil russiske og kinesiske tjenester utgjøre den største trusselen i Norge i 2022, skriver PST i sin trusselrapport.

Ifølge PST kommer truslene i flere former. De mener virksomheter knyttet til forsvar, beredskap, politikkutforming eller teknologi hvor Norge er langt framme, er særlig utsatt for dataangrep.

Foto: Thomas Evensen / TV 2

Det kan også komme fordekte anskaffelsesforsøk overfor norsk næringsliv og kunnskapsmiljøer fra aktører involvert i militær modernisering og opprustning, særlig Russland, Kina, Iran og Pakistan, ifølge PST.

Selv om det er avdekket få tilfeller av forsøk på å påvirke meningsdannelse i Norge, må vi ifølge PST ta høyde for at fremmed etterretning kan gjøre forsøk i året som kommer.

Fare for radikalisering

PST mener personer med høyreekstrem eller ekstrem islamistisk overbevisning vil utgjøre den største terrortrusselen mot Norge det kommende året. PST vurderer det som mulig at både høyreekstremister og ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.

– Potensielle terrorister blir radikalisert både gjennom fysisk kontakt med andre ekstremister og på digitale arenaer. En eventuell terrorhandling vil sannsynligvis bli gjennomført av en enkeltperson, med angrepsmidler som er lett tilgjengelige for gjerningspersonen, mot mål som inngår i dens fiendebilde, skriver PST.

Sjef for Etterretningstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, legger fram Etterretningstjenestens risikovurdering. Foto: Thomas Evensen / TV 2

I det siste året har PST registrert økt aktivitet blant personer som fremmer antistatlig tankegods. Dette er særlig relatert til konspirasjonsteorier rundt covid-19-pandemien.

– Det er lite sannsynlig at disse personene vil forsøke å gjennomføre terroraksjoner, men det er en mulighet for at enkelte vil radikaliseres. PST vurderer det som svært lite sannsynlig at venstreekstremister eller aktivister knyttet til klima, miljø- og naturvern vil forsøke å utføre terrorhandlinger i Norge i 2022.

PST mener det er lite sannsynlig at norske myndighetspersoner vil bli utsatt for alvorlige, voldelige handlinger i 2022.

– Det er imidlertid økt fare for at enkelte myndighetspersoner vil bli utsatt for spontane fysiske konfrontasjoner.