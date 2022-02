Forsker om avlyst eksamen: – Dette vil være et problem til og med 2025

Fredag morgen holdt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) en pressekonferanse, der det ble klart at alle ordinære eksamener våren 2022 avlyses for ungdomsskolen og videregående skole.

Argumentet for dette er først og fremst at læringssituasjonen har vært svært krevende og forskjellig fra skole til skole under pandemien. Man er derfor bekymret for at elevene ikke har samme læringsgrunnlag.

Dette er den tredje året på rad at eksamen avlyses på disse trinnene. Vitnemålet til elevene vil derfor være basert på standpunktkarakterer.

– Statistisk sett ser vi at elever får dårligere karakterer på eksamen enn som standpunkt. Dette har de siste årene ført til at de som har gått ut av videregående skole uten eksamner, har stilt sterkere i konkurransen om studieplassene ved høyere utdanning, sier forsker Elisabeth Hovdhaugen ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) til TV 2

Problem i flere år

Opptaket til høyere utdanning skjer i to kvoter – førstegangskvoten og den ordinære kvoten.

Førstegangskvoten baseres kun på førstegangsvitnemålet fra vidergående, og denne kan man kun søke på i tre år etter at man er ferdig på videregående skole.

FORSKER: Elisabeth Hovdhaugen ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Foto: NIFU

Det er særlig på denne kvoten man ser utslag av at eksamen er avlyst, sier Hovdhaugen.

– De siste to årene har det vært kull med eksamen som har konkurrert mot kull som ikke har hatt eksamen. Dette har nok for mange virket urettferdig, sier hun.

De siste to årene, i 2020 og 2021, har karaktersnittet på en rekke statusstudier, som medisin, profesjonsstudiet i psykologi, jus og lignende, økt med i snitt 0,1 mot tidligere år.

– I år kommer vi jo i den situasjonen at alle de tre kullene som kan søke seg til høyere utdanning på førstegangskvota ikke har eksamen, så i år vil det nok virke rettferdig. Samtidig; de neste to årene vil det komme nye kull, som sannsynligvis da vil ha eksamen. Så det vil være et problem fram til 2025 dette, det er ikke et problem som går sin vei, sier hun.

Viktig rettferdighet

Hovdhaugen sier det er viktig at opptakssystemet til høyere utdanning virker rettferdig.

– I Norge har vi jo et system som kun er basert på karakterer, i motsetning til for eksempel England og USA, der man også må skrive motivasjonsbrev, komme på intervju osv. Det er viktig at systemet virker rettferdig, og det kan det nok være det ikke oppleves som de neste par årene, sier hun.

Hun understreker også at det kan være uheldig for en del elever at de ikke får trening i å ha eksamen.

– En eksamen på videregående gjennomføres i stor grad på samme måte som på et universitet. Det å ikke ha vært gjennom dette systemet, kan gjøre at enkelte stiller svakere rustet til tilværelsen på andre høyere utdanningsinstitusjoner, sier hun.

Fornøyd elevorganisasjon

Edvard Botterli Udnæs er leder i Elevorganisasjonen. De har hele tiden jobbet for at eksamen skulle avlyses våren 2022.

– Det har vært et såpass varierende undervisningstilbud rundt om i landet, så elevene ville ikke stilt likt på en sentral eksamen, sier han til TV 2.

LEDER: Edvard Botterli Udnæs i Elevorganisasjonen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Han understreker at det er en mindre del av de som nå har fått avlyst eksamen, som skal søke seg videre til høyere utdanning til høsten. De avlyste eksamenene gjelder både ungdomsskolen, og de tre trinnene på videregående skole.

– Vi ser at det er ulike hensyn som måtte tas når man skulle avlyse eksamen, det er ingen enkel avgjørelse å gjøre det. I fjor ble det sett på eventuelle tiltak for å endre opptaksreglene, men man konkluderte da med at dette ikke var hensiktsmessig, sier han, og understreker at dersom dette skal vurderes på nytt, så støtter Elevorganisasjonen det.

– Vanskelig avgjørelse

Kunnskapsminister Tonje Brenna inrnømmer overfor TV 2 at det var en vanskelig avgjørelse å avlyse eksamen også våren 2022.

– Vurderingen har vært om det er rimelig å gi alle samme eksamen når utgangspunktet er så ulikt. Ut fra en helhetsvurdering mener vi å avlyse var den riktige løsninge, sier hun.

KUNNSKAPSMINISTER: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) under en tidligere pressekonferanse. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Men dette skaper jo litt urettferdighet, kanskje særlig for de kullene som kommer etter, når de skal søke seg til høyere utdanning. Hva tenker du om det?

– Det er mange dilemmaer her, og det er også en side av dette, hvordan vi skal løse det med opptak til høyere utdanning. Det jeg er opptatt nå er at elevene skal få tid med klassen sin og at lærerne ikke er opptatt med eksamensforberedelser, så får vi se hvordan vi skal løse dette på sikt, sier hun, og understreker planen er å fortsette med eksamen med en gang pandemien er over.