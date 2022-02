Kredittsjekket klientens eks – det ble dyrt

I fjor tok en kvinne i Sandefjord kontakt med Etterforsker1 Gruppen for å få hjelp i en eiendomskonflikt. Kvinnen krevde at den tidligere samboeren skulle kompensere henne for verdiøkningen på det som hadde vært deres felles hjem.

Før privatetterforskeren ble koblet inn, skal kvinnens tidligere samboer ha vist til manglende betalingsevne og avvist pengekravet, går det frem av Datatilsynets vedtak.

Bot på 50 000 kroner

Det var daglig leder Thomas Mathiesen som tok saken. Han foretok en kredittvurdering av den tidligere samboeren.

Det skulle etterforskeren ikke ha gjort, for nå har Datatilsynet ilagt et overtredelsesgebyr på 50 000 kroner. Det er en høy bot for et selskap med en omsetning på rundt to millioner kroner.

Datatilsynet slår fast at privatetterforskeren ikke hadde rettslig grunnlag for å kredittsjekke eks-samboeren, fordi han ikke har noe kundeforhold til privatetterforskeren.

– Det er etter Datatilsynets syn en vesentlig forskjell mellom en advokat og en privatetterforskers virksomhet, understreker tilsynet.

Ikke unik sak

Urettmessig bruk av kredittvurderinger er en gjenganger i Datatilsynet. Bare de siste par årene har tilsynet i sju ulike saker delt ut nærmere to millioner kroner i gebyrer til sammen.

Hver gang er problemet at den som gjennomfører kredittsjekk ikke har noe kundeforhold til den som blir sjekket.

BEDRIFTENE MÅ PASSE PÅ: Fungerende direktør Janne Stang Dahl i Datatilsynet sier flere saker med kredittsjekk er på gang, Foto: Datatilsynet

– Vi er opptatt av at det er bedriftene selv som er ansvarlige for at de kredittvurderingene de gjør er i tråd med regelverket. Alle som driver en bedrift og skal kredittsjekke, er selv ansvarlig for å følge regelverket, sier fungerende direktør Janne Stang Dahl i Datatilsynet til TV 2.

Hun bekrefter at tilsynet får en del henvendelser og klager om kredittsjekking.

– Hvis du blir kredittsjekket og lurer på hvorfor, anbefaler vi alltid at du tar direkte kontakt med virksomheten. Hvis du ikke får respons, kan du gjerne kontakte Datatilsynet for råd, sier Dahl.

Aksepterer gebyret

Daglig leder Thomas Mathiesen i Etterforsker1 sier til TV 2 at han aksepterer gebyret og at selskapet er i en prosess for å forbedre interne retningslinjer.

LEGGER SEG FLAT: - Vi var for kjappe i vendingen sier daglig leder i Etterforsker1, Thomas Mathiesen. Foto: Paul Skajem Thürmer/Etterforsker1

– Jeg har lagt meg flat og sagt unnskyld overfor personen det gjelder. Vi var for kjappe i vendingen og sjekket uten å spørre først, sier Mathiesen til TV 2.

Samtidig opplever han at de relativt ferske GDPR-reglene som blir håndhevet av Datatilsynet er så strenge at det er blitt vanskeligere å drive med privat etterforskning.

– Det er viktig at folk kan oppsøke en «second opinion» i samfunnet, en sikkerhetsventil, sier Mathiesen og peker på at for eksempel journalister har et unntak fra GDPR.

– Hvis vi hadde fått en lisensieringsordning, så hadde det vært enklere for oss, sier Mathiesen.