Danmarks statsminister: – Det knuser hjertet mitt

22-åringen ble sist sett da hun gikk inn i en ukjent svart bil etter en bytur i Aalborg, natt til søndag.

Torsdag kveld bekreftet politiet at de har funnet deler av et menneske, som de mener er den savnede kvinnen.

Forsvinningen til Mia Skadhauge Stevn har fått stor oppmerksomhet i Danmark, og nå har også statsministeren uttalt seg.

– Meningsløst

Mette Frederiksen la fredag ut et svart bilde med følgende tekst på Instagram:

«Det knuser hjertet mitt. En festlig kveld, som ender som det verst tenkelige marerittet. En ung kvinne på vei hjem. Det føles så meningsløst», skriver Frederiksen.

Statsministeren legger til at hennes varmeste tanker går til familien, venner og pårørende.

Under torsdagens pressekonferanse understrekte visepolitiinspektør Frank Olsen alvorlighetsgraden i saken.

FORSVANT: 22 år gamle Mia Skadhauge Stevn forsvant etter en bytur. Nå mener politiet at de har funnet deler av liket til kvinnen. Foto: Nordjyllands politi

– Dette er en meget, meget alvorlig sak. Jeg kan ikke huske sist vi hadde en lignende sak hvor en kvinne blir plukket opp på gaten, og senere blir drept, sa Olsen ifølge danske TV 2.

– Omfattende arbeid

I en pressemelding fra politiet fredag morgen skriver de at saken fortsatt etterforskes for fullt for å kartlegge forløpet før, under og etter drapet.

– Vi har et omfattende arbeid foran oss, og derfor kan vi heller ikke uttale oss om detaljer i etterforskningen. Det er av hensyn til de pårørende, og for å sikre ro rundt vår etterforskning, sier Olsen.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med dansk politi, men de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

To pågrepet

Dansk politi har pågrepet to menn i slutten av 30-årsalderen for drapet. Den ene av dem ble torsdag løslatt, men han er fortsatt siktet for drap.

AVSPERRET: Torsdag kveld gjorde politiet et avgjørende funn i Dronninglund Storskov. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Det er ikke avdekket noen relasjon mellom de to siktede og den 22 år gamle kvinnen.

Ved utestedet der Skadhauge Stevn sist ble sett, har det i løpet av de siste dagene blitt lagt ned en rekke blomster og flere har tent lys.

– Jeg er i sjokk over det som har skjedd. Det er rett og slett forferdelig, og jeg føler med de pårørende, sier en kvinne danske TV 2 har snakket med.