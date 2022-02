Trump invitert for å hjelpe ham med valget

Statsministeren som har sittet ved makten i Ungarn de siste 12 årene har for alvor gått inn i valgkampmodus.

– Folk i Fidesz vil virkelig at Trump besøker Budapest i mars, sier en regjeringskilde til The Guardian.

Årets valg er ventet å bli den sittende statsministerens tøffeste. Denne gangen møter Orbáns regjeringsparti Fidesz en samlet opposisjon.

Invitasjonen av USAs tidligere president er sendt av en tankesmie, som er knyttet til Orbáns regjering, skriver The Guardian.

STØTTESPILLERE: Statsministeren i Ungarn Viktor Orbán traff USAs tidligere president Donald Trump i Det hvite hus da han var president. De har flere ganger offentlig vist sin støtte til hverandre. Foto: Mark Wilson / AFP

Orbán og Trump har flere ganger vist sin støtte til hverandre. Allerede i 2016 ga han offentlig støtte til Trump, det gjorde han også under presidentvalget i 2020. Da den ungarske statsminister traff Trump i Det hvite hus i 2019, beskrev Trump ham med stor begeistring.

– Du er respektert over hele Europa. Sikkert litt som meg, litt kontroversiell, men det er greit, sa Trump den gangen.

Ifølge tankesmien vil et besøk av den tidligere president medføre et stort kampanjeløft for Orbán.

– Besøket vil ha en enorm innflytelse i det ungarske konservative samfunnet, fordi de ser på Trump som et ikon, og som en person som var president i sterk motvind, sier en nær regjeringskilde til The Guardian.

Om Donald Trump vil takke ja til invitasjonen er foreløpig ikke kjent.

Ikke sikret seier

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har anbefalt å sende et større team for å observere parlamentsvalget 3. april enn de har gjort ved tidligere valg.

Ifølge Reuters planlegger de å delegere 18 langtidsobservatører til å følge valgprosessen i landet og 200 observatører til å følge selve avstemningen på valgdagen.

Orbán vant valget med et valgskred i 2010, men denne gangen er det ventet at statsministeren vil bli møtt med kraftigere motstand. Ifølge de siste målingene har hans regjering kun hatt en knapp ledelse over opposisjonen.

Kontroversielle LHBT-lover

Det vakte sterke internasjonale reaksjoner da Ungarn i juli i fjor innførte en ny lov mot LHBT-personers rettigheter. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kalte blant annet loven for skammelig.

PRIDE: Mange feiret og markerte skeives rettigheter i Budapest i fjor, like etter at den kontroversielle loven ble innført i landet. Foto: Anna Szilagyi/ AP

Loven forbyr blant annet fremstilling av seksuelle minoriteter i innhold rettet mot barn. Det betyr i praksis at det er forbudt med blant annet filmer og bøker med en positiv fremstilling av homofile.

Til tross for internasjonal kritikk og kraftige demonstrasjoner, er det lite som tyder på at Orbán er villig til å skrote loven.

Regjering planlegger å avholde en folkeavstemning om loven. Avstemningen blir trolig samme dag som parlamentsvalget i april, skrev NTB i desember.