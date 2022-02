Vi har viktigere kamper å ta enn et gammelt bilde

Disse menneskene trenger ikke at vi bruker tiden på å diskutere om et maleri er rasistisk eller ikke.

Rana Issa skrev et innlegg på mandag om et maleri hun mente var rasistisk.

Jeg forstår hennes bekymring, men det finnes langt større og viktigere utfordringer som bør diskuteres enn dette!

Aarina Aamir Foto: Beate Oma Dahle

Jeg kan skjønne at noen blir provoserte av maleriet på Hersleb videregående skole, selv om jeg personlig ikke blir det.

Likevel mener jeg at det er langt viktigere kamper å ta i rasismedebatten enn å diskutere et maleri.

Utfordringene knyttet til rasisme og diskriminering er fortsatt enorme.

Det er mange som får nedlatende kommentarer på grunn av deres hudfarge, som ikke blir innkalt til jobbintervju på grunn av deres bakgrunn – og som ikke blir inkludert i samfunnet bare fordi at de ser litt annerledes ut enn den gjennomsnittlige nordmann.

Disse menneskene trenger ikke at vi bruker tiden på å diskutere om et maleri er rasistisk eller ikke.

Det disse menneskene trenger er at vi taler deres sak. At vi krever rettferdighet slik at de blir sett på som likeverdige.

Slik at de får de mulighetene de fortjener og at de blir bedømt basert på sine kvalifikasjoner, og ikke sitt navn, hudfarge eller bakgrunn.

Rett og slett at de får sin rettmessige plass i samfunnet.

Målet om et samfunn uten rasisme, diskriminering og utenforskap er langt fra nådd.

Jobbintervju

Veien mot et samfunn med forståelse, respekt og toleranse er fortsatt lang.

For det er et faktum at kommentarfeltene under saker som omhandler noen med minoritetsbakgrunn er fulle av hat og rasisme.

Det er en realitet at det er 25 prosent mindre sjanse for å bli innkalt til et jobbintervju dersom man har et innvandrerlignende navn enn om man ikke har det.

Det er også en virkelighet at noen blir sett ned på grunnet deres utseende og ikke får de samme mulighetene som alle andre i samfunnet.

Dette er kampene som må tas, og det er disse utfordringene som er nødt til å bekjempes.

Det handler om å kjempe de nødvendige kampene som må tas for å sikre oss det samfunnet vi alle ønsker.

Det vil være nødvendig for å sikre alle de forutsetningene og mulighetene de fortjener.

Det å diskutere et maleri på en Osloskole vil ikke løse disse utfordringene.

Det vi heller må gjøre er å kjempe for å gi de elevene som går på denne skolen, og andre skoler i Norge den kunnskapen de trenger for å sørge for at vår generasjon er den siste som opplever hverdagsrasisme og strukturell diskriminering.

Når disse kampene tatt, så kan vi godt komme tilbake igjen og diskutere malerier, men akkurat nå er det langt viktigere kamper som må kjempes.

