Flere pågrepet etter ranet i Moelv

Ytterligere to personer er pågrepet etter ranet 9. februar.

Onsdag 9. februar tok tre personer seg inn i en privatbolig hvor fire personer var hjemme.

Fredag melder Innlandet politidistrikt at ytterligere to personer er pågrepet etter ranet. Det betyr at totalt tre personer er pågrepet.

Alle tre er siktet for medvirkning til grovt ran. En av de siktede er avhørt, og to avhøres i løpet av dagen i dag.

Politiet rykket ut med flere patruljer til det som ble betegnet som en mulig trusselsituasjon. Foto: Fredrik Hagen / TV 2

De siktede fremstilles for varetektsfengsling i Østre Innlandet tingrett i løpet av fredag eller lørdag.

To av de siktede ble pågrepet i Oslo, mens en meldte seg for politiet på Hamar.

Politiet har tidligere gått ut med at det er en relasjon mellom den første pågrepne og den berørte familien. Politiet er ikke kjent med om de to andre pågrepne har en relasjon til familien. Det er imidlertid kjent at de tre siktede har en relasjon til hverandre.