Jobbet ulønnet i seks måneder: «Vet du hvor mange som vil ha jobben din?»

De siste dagene har kritikken haglet mot Holzweiler etter at de trakk en jobbannonse med ulønnet arbeid. I ettertid har Holzweiler beklaget og sagt det aldri var meningen at arbeidet skulle være ulønnet, og at det var en feil.

Nå ønsker en som tidligere har hatt et internship i Holzweiler å fortelle at dette ikke var et engangstilfelle.

Lørdag kveld har selskapet snudd, og opplyser på Instagram at de vil etterbetale alle ulønnede praktikanter.

– Uavhengig av hva som er, eller har vært bransjestandard for øvrig, ønsker vi å rette opp tidligere praksis. Vi tar nå kontakt med alle tidligere praktikanter, for å sørge for at de får betalt for sin praksisperiode, lyder meldingen.

Ifølge selskapets egen gjennomgang har 19 personer arbeidet ulønnet i Holzweiler siden 2014.

– Respektløst

Kvinnen TV 2 har snakket med ønsker å være anonym, og begrunner det med at det er snakk om en liten bransje. TV 2 kjenner identiteten til vedkommende.

Kvinnen forteller at hun over en periode på over seks måneder jobbet ulønnet i Holzweiler. Dette var et internship etter endt studie, altså ikke en praktikantplass man har i samarbeid med skolen.

– Det er en tøff bransje å komme seg inn i, og det er dessverre vanlig å ikke få betalt i starten. Jeg er ikke 100 prosent imot det hvis det er snakk om praktikanter som studerer, men at man ikke får betalt selv etter endt studie synes jeg er feil, sier hun.

Hun synes måten Holzweiler uttaler seg på i saken er urettferdig.

– Det virker som dette kun var et engangstilfelle, noe som er feil. Det er respektløst overfor alle vi som har jobbet ulønnet, både i Holzweiler og andre bedrifter i bransjen.

Det er likevel viktig for kvinnen at kritikken er rettet mot motebransjen generelt, og ikke kun Holzweiler.

– Holzweiler har bommet nå, men dette gjelder flere i bransjen. Det er mye urettferdighet og maktmisbruk.

Nå har fagforbundet CREO koblet seg på saken. De jobber med å styrke motebransjen og alle som jobber i den. Kvinnen synes det er bra at CREO har kommet på banen.

– Det er en mentalitet i bransjen at man får høre «vet du hvor mange som vil ha jobben din?» når man skal inn i lønnsforhandlinger. Det gjør det vanskelig for folk å stå på kravene. Det at CREO har koplet seg på er på høy tid for en bransje som begynner å bli såpass presset, sier hun.

– Klarer ikke sette ned foten

Sara Helen Skogøy er representant for CREO. Hun forteller at grunnen til at det blir reaksjoner nå, er at folk utenfor bransjen så annonsen.

– For oss i bransjen er nok et ubetalt internship ikke ny kost. Jeg kjenner ingen i denne bransjen som aldri har blitt tilbudt en ubetalt jobb, sier hun og fortsetter:

– Og så er det jo vanskelig for unge, som er målgruppen for disse stillingene, for de klarer ikke sette ned foten.

Det som gjør at denne annonsen skiller seg ut er at de skriver at stillingen er ulønnet. Det vanlige er at det bare ikke nevnes lønn i avtalen, og da skjønner alle i bransjen at den ikke er betalt, forklarer hun.

– Det er noe dritt, men det er ikke nytt eller uvanlig. Det er en bransjeproblematikk man må ta tak i. Så nå kan man jo håpe at denne saken får så mye oppmerksomhet at det blir starten på slutten for dette, sier hun.

TØFT: Sara Skogøy i CREO tror det er mange som ikke tør å stå på kravene sine når de skal inn i motebransjen. Foto: Sofus Greni / CREO

Mange er redde for å bli fryst ut

Ifølge Skogøy er norsk motebransje spesielt opptatt av bærekraft.

– Å la folk gå ulønnet i stillinger er alt annet enn holdbart eller bærekraftig, mener hun.

Hun tror folk ikke tør å si ifra fordi de er redde for konsekvensene.

– Det er en såpass liten bransje at det er vanskelig å være den som sier ifra. Det er vanskelig å ta den kampen alene, så da snakker man ikke om lønn, om at man har det dårlig på jobben og så videre. Man er rett og slett redd for å bli fryst ut, sier hun.

– Derfor er det så viktig at CREO nå har åpnet for fagorganisering av motebransjen. Det vil være med på å styrke bransjen som helhet.

Høyer fjernet også annonse

Det er ikke bare Holzweiler som nylig har hatt en jobbannonse ute med en ulønnet stilling. Også motehuset Høyer gjorde det samme. I kjølvannet av denne saken har de nå valgt å fjerne stillingen fra Finn.

– Vi tar selvkritikk. Det var en stilling vi har hatt ute siden slutten av januar, men etter Holzweiler-saken har vi tatt en runde internt og valgt å fjerne den, sier PR-ansvarlig i Høyer, Rikke Thoresen.

ANGRET: Høyer har også fjernet en jobbannonse der de så etter en ulønnet praktikant. Foto: Marte Christensen / TV 2

De begrunner avgjørelsen med at annonsen lett kunne bli tolket feil.

– Vi ser nå at en slik annonse, som egentlig er en praktikantstilling rettet mot studenter, kan misforstås. Vi har innsett at Finn kanskje ikke er rett plass for å annonsere en slik stilling. Derfor er det bedre om vi i fremtiden heller går rett til skolene eller andre studentplattformer.

Praktiske stillinger

Leder i bransjeorganisasjonen Norwegian Fashion Hub, Elin Saunes, har ikke inntrykk av at det er uvanlig med ulønnede praktikantstillinger.

– Det er en internasjonal bransje hvor man lenge har brukt ulønnede praktikantstillinger. Det er nok noe man har tatt med seg fra utlandet, sier hun.

BØR LØNNES: Elin Saunes i Norwegian Fashion Hub mener at arbeid bør lønnes uansett. Foto: Norwegian Fashion Hub

Saunes forteller at slike stillinger kan være praktiske for bedrifter i mote- og designbransjen, særlig i en oppstartfase, men presiserer:

– Som bransje er vi hundre prosent for at arbeid skal lønnes, og helt enige med LO om at unge ressurser ikke skal misbrukes.

Legger seg flate

Andreas Holzweiler skriver det samme i en e-post til TV 2 som de har skrevet på Instagram tidligere: At dette har vært en lærepenge for dem.

– De siste dagene har vist oss at vi må ha enda tydeligere rutiner for praksisen som gjelder hos oss, og få tydeligere frem hva vi i Holzweiler står for, skriver han.

Videre beklager han for at de i enkelte tilfeller i selskapets tidligere år har hatt ulønnede praktikanter, og lover at dette ikke vil skje igjen.

– Ulønnet praktikantplass er noe som har vært og er vanlig, både i vår bransje og enkelte andre bransjer. For oss er det ingen unnskyldning. Vi skal gå foran og være et eksempel til etterfølgelse, for det viktigste i Holzweiler er folka våre. Det har det alltid vært og det vil det alltid være. Det gjelder alle folka som vi er så heldige å ha hos oss - uansett stillingsnivå, deltid som fulltid.

Vil sette søkelys på saken

Kvinnen TV 2 har snakket med mener det er bra at det blir satt søkelys på saken.

– Jeg var fornøyd med å jobbe i Holzweiler, og det var veldig fine folk der. Men det er dessverre mange som bruker populariteten til merket sitt som et forhandlingskort mot arbeidstaker, sier hun.