Politiet reiste hjem til Geir (54) – først tre dager senere slo de drapsalarm

Kvelden 22. september 2020: Politiet har mottatt en bekymringsmelding fra familien til Geir Kirkerud (54). De vil at politiet reiser hjem til ham i Sarpsborg sentrum og ser til ham.

Politipatruljen banker på døra, men får ikke svar. De ser at Kirkerud ikke har hentet inn posten på flere dager.

Likevel tar de seg ikke inn i leiligheten.

– En forferdelig opplevelse

Neste dag reiser Kirkeruds sønn hjem til faren. Med en stige tar han seg opp til verandaen i tredje etasje. Der er døren åpen.

LANGT OPP: Sønnen til Geir Kirkerud tok med seg stige og klatret opp til tredje etasje. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

På sofaen ligger faren død.

– Det var en forferdelig opplevelse for ham. Alle som har sett bilder fra åstedet, forstår det. Familien mener at politiet burde tatt seg inn i leiligheten da de var der kvelden i forveien, sier bistandsadvokat Elna Kristin Holbye.

Sønnen ringer umiddelbart til politiet.

Den første patruljen på stedet ringer til vakthavende etterforskningsleder i Øst politidistrikt, som sitter på politihuset i Ski. Politibetjenten som ringer, forteller at det er uvanlig mye blod i leiligheten.

Han reagerer blant annet på blodsprut på veggene. Han ser også synlige skader på avdødes nakke. Politibetjenten gir tydelig beskjed om at han ikke tror dødsfallet er naturlig, og at han ønsker krimteknikere til stedet.

Etterforskningsledelsen svarer nei.

LEDES HERFRA: Etterforskningslederen som sa nei til å sende krimteknikere til Sarpsborg, befant seg på politihuset i Ski – fem mil fra Sarpsborg. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

De mener, også basert på bilder de får tilsendt, at åstedet kan være forenlig med et naturlig dødsfall.

Fant 38 stikkskader

Neste dag blir avdøde sendt til obduksjon på Rikshospitalet. Han er først i køen når overlege Arne Stray-Pedersen skal begynne på dagens obduksjoner 25. september – to dager etter at Kirkerud ble funnet død.

– Liket bar preg av å ha ligget veldig lenge. Jeg så at det var flere hull i overkroppen som lignet stikkskader, sier Stray-Pedersen til TV 2.

– Hva tenkte du da?

– Jeg tenkte at dette sannsynligvis var et drap. Skadene var lokalisert sånn at man vanskelig kunne se for seg at de var selvpåførte, sier han.

SAKKYNDIG: Overlege Arne Stray-Pedersen er blant landets mest erfarne rettsmedisinere. Ifølge han oppdages 1-2 drap årlig på obduksjonsbenken. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Overlegen varslet politiet klokken 07.50 og ba dem være med på obduksjonen. Den avdekket 38 knivstikk i hode, hals og nakke.

Først da, tre dager etter at politiet første gang banket på Kirkeruds dør, åpnet de drapsetterforskning.

– Tenker du, basert på de skadene du så, at politiet burde åpnet drapsetterforskning tidligere?

– Det vil jeg ikke mene for mye om. Vi ser liket i et bedre lys og fra andre vinkler, men det var nokså åpenbare skader i dette tilfellet. Jeg tenker det er bra at politiet sendte liket til obduksjon. Hvert år avdekkes drap på obduksjonsbenken, sier Stray-Pedersen.

Nekter straffskyld

Ved siden av Kirkerud finner politiet en pulsklokke der siste puls er registrert klokken 11.11 den 16. september – altså syv dager før han ble funnet.

DREPT: Bildet av Geir Kirkerud (54) publiseres i samråd med hans familie. Foto: Privat

Samtidig peker folk i den avdøde 54-åringens krets mot en østeuropeisk mann i 40-årene, som har nøkkel til Kirkeruds leilighet.

Raskt viser det seg at østeuropeeren har blitt lagt inn på psykiatrisk sykehus 16. september.

Ved å analysere mannens mobiltelefon finner politiet ut at den har vært koblet til Kirkeruds trådløse internett i tre minutter, fra klokken 11.11 til 11.14, samtidig som det siste pulsslaget er registrert.

I tillegg finner de blod fra Kirkerud på en av tiltaltes sko.

Mannen, som i dag står tiltalt for drapet, har hele tiden nektet straffskyld. Han mener han aldri var inne i leiligheten til Kirkerud på drapsdagen.

I RETTEN: Bistandsadvokat Elna Kristin Holbye representerer Geir Kirkeruds etterlatte barn. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Sakkyndige rettspsykiatere mener at mannen var psykotisk i gjerningsøyeblikket dersom han begikk drapet.

– Høyst beklagelig

Selv om påtalemyndigheten mener at riktig mann står tiltalt for drapet, reagerer Kirkeruds etterlatte på at etterforskningen ikke kom tidligere i gang.

– Rutinerte etterforskere var jo på stedet og ønsket å få krimteknikere inn, men så fikk de avslag på det. Når man ser bilder fra åstedet, så er det vanskelig å forstå at politiet ikke da tråkket til med en gang, sier bistandsadvokat Holbye.

AKTORATET: Hovedetterforsker Gunn Wiborg (t.v.) og statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten fører påtalemyndighetens sak mot tiltalte. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Også den tiltalte mannens forsvarer, advokat Harald Otterstad, mener det er kritikkverdig at etterforskningen ikke kom tidligere i gang.

– Man skulle gått grundig til verks allerede da det ble sendt en bekymringsmelding fra familien. På det tidspunktet var jo vedkommende død, så det er høyst beklagelig at man mister meget verdifull tid i den perioden, sier han.

Kan ha mistet spor

TV 2 har sendt en rekke spørsmål til Øst politidistrikt. De ønsker ikke å svare på noen spørsmål knyttet til deres håndtering av saken før den er ferdig behandlet i Søndre Østfold tingrett.

FORSVARERNE: Den tiltalte mannen representeres av Harald Otterstad og Gaute Nilsen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Under rettssaken denne uken fikk hovedetterforsker Gunn Breiland Wiborg spørsmål om hva som gikk tapt i perioden fra Kirkerud ble funnet død, til man startet drapsetterforskning.

– Det vi har tapt av spor, tenker jeg at vi uansett hadde tapt fordi han ble funnet så sent som han ble. Hva man kunne gjort av kriminaltekniske funn, vet jeg ikke. Det blir spekulasjoner, sa hun i retten.

Bistandsadvokat Holbye tror at flere spor kan ha gått tapt.

– Krimtekniske spor, fotavtrykk og andre ting kan være tapt fordi det gikk så mange mennesker inn og ut av leiligheten før man startet drapsetterforskning, sier hun.

Det er ventet dom i saken i neste uke.