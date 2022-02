Emilie (23) åpnet opp om ADHD-diagnose på TV: – Jeg vil være et forbilde

Emilie Omland Grimstad (23) imponerte mentorene med sin audition på The Voice – men det viktigste for henne er å være et forbilde for andre.

Emilie Omland Grimstad (23) imponerte samtlige av The Voice-mentorene med sin originale vri på «Goodbye Yellow Brick Road» av Elton John.

– Dette var en magisk opptreden, sa Yosef-Wolde Mariam, som var mentoren 23-åringen valgte.

Grimstad sin opptreden trender nå på YouTube. Det unge talentet opplever det som stort, men fortelle at det er noe som er viktigere for henne.

– Jeg ønsker å være et godt forbilde, sier hun til TV 2.

Auditionen sett over 200 000 ganger

Grimstad, som for tiden er student, har fått flere tilbakemeldinger etter auditionen hennes på The Voice.

– Jeg har fått veldig mye positiv respons, både fra familie, venner, og venner av venner. Jeg har også fått meldinger fra folk jeg ikke kjenner, sier 23-åringer.

Hun forteller også at hun fikk en videomelding fra norske utvekslingstudenter i Tyskland, hvor de sa at de heiet på 23-åringen.

Grimstads audition trender nå på YouTube, og i skrivende stund har den rett i underkant av 210 000 avspillinger.

– Det er litt surrealistisk at så mange mennesker har fått den med seg i etterkant av da det gikk på TV. Det er veldig stas! deler hun.

Opplevelsen hun har hatt med The Voice er også noe hun setter stor pris på.

– Det skaper spenning i hverdagen. Du må jo holde på hemmeligheter, og får være en del av en stor TV-produksjon. Det er et stort privilegium å få et innblikk i bransjen.

Åpen om AHDH-diagnosen

23-åringen forteller åpenhjertig i episoden om hvordan hun ble diagnosert med ADHD i mars 2021.

– Jeg hadde mistenkt ganske lenge at jeg hadde ADHD før jeg dro til legen, forteller hun i videoen.

– Det var flere ting jeg bare trodde var dårligere egenskaper. At jeg har vært lat, eller ikke prøvde hardt nok. Så viste det seg at det ikke var helt min feil likevel, fortsetter hun.

IMPONERTE: Emilie imponerte samtlige av mentorene med hennes audition.

Til TV 2 forteller Grimstad at hun har valgt å være åpen rundt diagnosen ettersom hun selv ikke har sett det verken på TV eller i media.

– Jeg tror at hvis det var meg satt og så på TV, og hadde disse utfordringene, så vet jeg at det har vært viktig for meg å se noen andre snakke om det på den måten, forklarer 23-åringen.

– Jeg har bare lyst å være en folk kan kjenne seg igjen i, og se at det er greit å ha ADHD. Å finne en sånn type likhet i noen andre kan være en trygghet.

Vil være et forbilde

Grimstad sier at hun selv fant mye trygghet i å lese om andres opplevelser med ADHD i diverse forum på nett. Hun føler også det burde være mer fokus på ADHD hos kvinner i media.

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra folk som har takket meg om at jeg var åpen. En venninne takket meg også, og det viste seg at hun går gjennom akkurat samme prosess som det jeg gjorde, sier 23-åringen.

MER ÅPENHET: Emilie ønsker mer fokus og åpenhet rundt ADHD hos kvinner.

Tilbakemeldingene opplever hun som svært rørende, og hun føler at hun oppnådde det hun ønsket.

– Det er ikke så lett å vite hvem som har ADHD, og hvem som ikke har det. Jeg har alltid vært veldig klar på at jeg vil være et forbilde, og snakke saken til de som ikke samme mulighet som jeg har nå, sier hun åpenhjertig.

Da TV 2 spør Grimstad om hun har en spesifikk drøm, kan hun avsløre at hun ikke nødvendigvis ikke har en stor drøm, men flere små som vil være med på å føre henne dit hun ønsker.

– Det er mange som sier de har en stor drøm, men jeg har flere små som vil resultere i at jeg får et kreativt liv. Jeg har lyst å skape, forandre, og være et forbilde med måten jeg lever på, sier hun.

