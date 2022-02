Nav venter økning i antall uføretrygdede i år

Prosentandelen var stabil på 10,5 prosent gjennom hele 2021, mens antall mottakere av uføretrygd økte med 3.400 til 360.900 i desember sammenlignet med samme måned året før.

Totalt ble det rundt 28.100 nye mottakere av uføretrygd i 2021, noe som er en nedgang sammenlignet med årene før.

– De fleste nye uføretrygdede har en fortid som mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det siste året observerer vi færre som går fra arbeidsavklaringspenger (AAP) til uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Årsaken er blant annet at avklaringer om statusen til AAP-mottakere har blitt forsinket som følge av pandemien og det vanskelige arbeidsmarkedet. Nav regner med at dette er en midlertidig effekt og venter derfor en økning i overgangen fra AAP til uføretrygd de nærmeste to årene.

Prognosene til Nav tilsier en økning i uføretrygdede i befolkningen på 2,7 prosent i 2022 og 3 prosent i 2023. Det betyr at det totalt vil være 10,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år som får uføretrygd ved utgangen av 2022 og 11,1 prosent i 2023.

