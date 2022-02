Meteorologen med gladnyhet til skientusiastene

Helgeværet blir trist for mange, men det er likevel noen som kan glede seg over lavtrykket.

Det er ingen grunn til å legge fram solbrillene for helgens uteaktiviteter. For til tross for vårstemning i hovedstaden og mildere vær i store deler av landet denne uken, har ikke Kong Vinter pakket sammen kofferten sin helt enda.

– Det er ikke noe påskevær på vei, fordi det er meldt for masse vind og for lite sol, sier vakthavende meteorolog Mariann Aabrekk i Storm til TV 2.

BYGEVÆR: Til tross for vind kommer det en del snø på Vestlandet til helgen. Foto: Ragnhild Solbakken / Storm.no

Men til tross for vekslende vær, så kan spesielt skientusiaster på Vestlandet glede seg til en helg med muligheter for champagnepudder.

– Det blir ingen soleklar værvinner, men for skientusiaster som har lyst på pudder er helgens lavtrykk strålende nyheter, sier Aabrekk blidt.

Gode skimuligheter

Blant annet skisteder som Røldal, Myrkdalen, Strandafjellet og Voss se fram til snø de neste dagene.

– Til tross for mye vind har det allerede kommet store påfyll med snø på Vestlandet og videre nordover mot Trøndelag og Nordland. Der kommer det også enda mer snø lørdag og natt til søndag, opplyser meteorologen.

– Det er absolutt gode muligheter for å teste skiene til helgen, man må bare holde seg oppdatert på skiføre og skredvarsel lokalt, legger hun til.

SKIFØRE: Helgen kan by på fint skiføre i deler av landet. Foto: Per Inge Fjellheim / Storm.no

Det er fremdeles utstedt farevarsel for snøskred flere steder, deriblant i Voss, Indre Sogn, Sunnmøre og Romsdal), og meteorologen ber folk være varsomme i naturen.

– Selv om det kommer snø, ødelegger vinden litt for skigleden. Det er viktig at man sjekker skredvarsel og forhold der man skal på tur, sier Aabrekk.

Regn og holkeføre

Det er likevel ikke sikkert at nedbørsbeskjeden blir like godt mottatt av alle.

– De som har kjent på vårstemningen i Oslo de siste dagene blir nok skuffet. Der blir det regn de neste dagene og i starten av neste uke, sier meteorologen.

HOLKEFØRE: Oslofolket må forberede seg på en helg med regn og holkeføre, ifølge meteorologen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Regnværet vil også vedvare i storbyer som Bergen, Ålesund og Stavanger, og treffer også Kristiansand og Fredrikstad på lørdag.

– Det er ingenting som tyder på at vinterstormene er over, og dersom du synes de siste dagene har vært fine, har du bare vært heldig og vært på riktig plass, sier Aabrekk.

GLATT: Fargerik soloppgang en glatt morgen på Grünerløkka. Foto: Frode Sunde / TV 2

Selv ikke skigleden blir stor på Østlandet i helgen, og flere kjente skisteder, som Hemsedal, Trysil og Hafjell, sliter fremdeles med snømangel. Men gladnyheten er at neste uke kan også de glede seg over det hvite gullet.

– I Trysil og Hemsedal har det vært veldig lite snø, men værskifte sent søndag kan bety at også de får 10-20 centimeter med nysnø. Det vil sikkert vært gull verdt, sier meteorologen.

Klar oppfordring

Værendringene byr likevel på utfordringer flere steder.

De siste dagene har mange fjelloverganger vært stengt, det er meldt om speilglatte veier i flere byer og det har heller ikke vært et helt uvanlig syn å se noen falle på isen.

– Det er lavtrykk og temperaturene svinger veldig. Plutselig er det vått og like etter kan det bli minusgrader og super glatt, forklarer Aabrekk.

GLATTE VEIER: Bilister anbefales å sjekke kjøreforholdene før de legger ut på langtur til helgen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Folk må belage seg på utfordrende kjøreforhold, sko seg deretter og planlegge reisen i god tid, sier hun.

Men for de som er heldige nok til å bo en plass for regnværet forvandles til snø har meteorologen en klar oppfordring:

– Grip muligheten snøen gir. Det kan være veldig gøy!