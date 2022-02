Prisen er det elevene som må betale

Hvis et helt avgangskull ikke har fått den undervisningen de har krav på, er ikke eksamen problemet.

Da er problemet at norske elever ikke har lært nok. Det må de betale prisen for senere.

Ola Svenneby Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Eksamen blir avlyst for tredje året på rad.

I motsetning til i 2020 og 2021 hvor smittevern var begrunnelsen for å avlyse, er man i år redd for at elevene ikke har lært det de skal.

Det er alvorlig. Norske elever lærer likevel ikke mer av at eksamen avlyses.

De lærer mer av tiltak som retter opp i den undervisningen de har gått glipp av.

Enten det er ekstra undervisning, tilbud om sommerskole eller flere lærere. Det er fullt mulig å både avholde eksamen, og å legge ned en ekstra innsats det siste semesteret.

Målet må være at norske elever har lært nok i juni 2022, slik at de kan vise hva de kan gjennom en eksamen.

Hardere konkurranse

Årets avgangskull er det første kullet som ikke har hatt eksamen – gjennom hele videregående.

Det kan gjøre at karaktersnittet vil gå opp, slik det har gjort foregående år. Økte karaktersnitt gir hardere konkurranse om studieplassene. Ikke bare for avgangskullet i år.

Men også de som kommer neste år. Avgangskullet neste år, som sannsynligvis vil ha eksamen, konkurrerer med andre ord mot elever som har et annet utgangspunkt.

Hardere utover gutta

Avlysning av eksamen slår også skjevt ut. Vi vet at det er store forskjeller mellom gutter og jenters skolegang.

Jentene gjør det gjennomgående bedre. Gutta tar derimot litt igjen ved anonyme prøver.

Slik som eksamen. Når Regjeringen avlyser, går det med andre ord hardere utover gutta. Det betyr at kjønnsgapet i den norske skolen vil øke.

Dessuten finnes det andre løsninger enn å avlyse alt. Regjeringen kunne differensiert lokalt, redusert antallet eksamener – eller bare gjennomført de muntlige eksamenene. Tonje Brenna valgte å avlyse alle sammen.

Andre tiltak

Og det er etter at utdanningsministeren har utsatt fraværsgrensen, redusert kravene for å bli lærer og kuttet i støtten som gikk til ekstraundervisning på grunn av korona. Prisen for den politikken er det elevene som betaler.

Eksamen er ikke avgjørende for de flestes skolegang. Mange vil nok klare seg fint. Men avlysningen gjør ingenting med det underliggende problemet.

Når eksamen først blir avlyst, forventer jeg at regjeringen kommer tilbake med forslag til andre tiltak.

Enten det er mer penger, flere lærere – eller ekstra tilbud. For vi kan ikke akseptere at norske elever ikke har lært det de skal, hvor den eneste løsningen er å fjerne en eksamen.

Løsningen er at de lærer mer.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no